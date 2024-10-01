Yaşlı kadına akraba dehşeti: Banyoda çekiçle dövüp, yüzüğünü ve cep telefonunu çaldı

Adana'da 35 yaşındaki Halil İbrahim Akay, iddiaya göre evine gittiği 74 yaşındaki akrabası Harun Eşim ile birlikte yemek yiyip, çay içtikten sonra yaşlı kadını banyoda çekiçle dövdü. Kadının cep telefonu ile parmağındaki yüzüğü de çalan zanlı tutuklandı.

Yaşlı kadına akraba dehşeti: Banyoda çekiçle dövüp, yüzüğünü ve cep telefonunu çaldı - 1

Adana'da bir kişinin, yaşlı akrabasını çekiçle dövüp, yüzüğünü ve cep telefonunu gasbettiği iddia edildi.

Olay, 29 Eylül’de saat 12.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Barış Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Halil İbrahim Akay, evde yalnız yaşayan akrabası Harun Eşim’in yanına gitti. Eşim, evin salonunda Akay ile birlikte yemek yiyip, çay içti.

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Yaşlı kadına akraba dehşeti: Banyoda çekiçle dövüp, yüzüğünü ve cep telefonunu çaldı - 2

Bir süre sonra banyoya giden Akay, “Harun teyze, musluğun bozulmuş.” diyerek Eşim’i yanına çağırdı. Akay, burada Harun Eşim’i çekiçle dövüp, yüzüne biber gazı sıktı.

Yaşlı kadına akraba dehşeti: Banyoda çekiçle dövüp, yüzüğünü ve cep telefonunu çaldı - 3

Halil İbrahim Akay, Eşim’in parmağındaki alyansı gasbedip, cep telefonunu da aldıktan sonra evden çıkıp, kapıyı kadının üzerine kilitledi.

Yaşlı kadına akraba dehşeti: Banyoda çekiçle dövüp, yüzüğünü ve cep telefonunu çaldı - 4

ÇIĞLIKLARINA KOMŞULARI YETİŞTİ

Sürünerek pencereye çıkan Harun Eşim, komşularından yardım istedi.

Yaşlı kadına akraba dehşeti: Banyoda çekiçle dövüp, yüzüğünü ve cep telefonunu çaldı - 5

MAHALLELİ ZANLIYI YAKALAYIP DÖVDÜ

Yaşlı kadının çığlıklarını duyan komşuları, şüpheli Halil İbrahim Akay’ı sokağa çıktığı sırada yakaladı. Mahalleli, linç girişiminde bulunduğu Akay’ı, çağırılan polis ekibine teslim etti. Başına ve kollarına aldığı darbelerle yaralanan Harun Eşim ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Yaşlı kadına akraba dehşeti: Banyoda çekiçle dövüp, yüzüğünü ve cep telefonunu çaldı - 6

Bilincini kaybettiği belirlenen Eşim, tedavisinin ardından dün taburcu edildi.

Yaşlı kadına akraba dehşeti: Banyoda çekiçle dövüp, yüzüğünü ve cep telefonunu çaldı - 7

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"

Harun Eşim’in kızı Nilüfer Avluk çok üzgün olduklarını belirterek, “Annemin yüzüğünü döve döve almış. Baygınken, komşuları sesini duymuş. Yaşlı bir kadın, böyle bir olayı nasıl kaldırabilir? Şu an ayağa kalkamıyor. Şüphelinin en ağır cezayı almasını istiyoruz.” dedi.

Yaşlı kadına akraba dehşeti: Banyoda çekiçle dövüp, yüzüğünü ve cep telefonunu çaldı - 8

TUTUKLANDI

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli Halil İbrahim Akay, Köprübaşı Polis Merkezi’ne götürüldü. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Akay, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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