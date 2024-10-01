Yaşlı kadına akraba dehşeti: Banyoda çekiçle dövüp, yüzüğünü ve cep telefonunu çaldı

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"

Harun Eşim’in kızı Nilüfer Avluk çok üzgün olduklarını belirterek, “Annemin yüzüğünü döve döve almış. Baygınken, komşuları sesini duymuş. Yaşlı bir kadın, böyle bir olayı nasıl kaldırabilir? Şu an ayağa kalkamıyor. Şüphelinin en ağır cezayı almasını istiyoruz.” dedi.