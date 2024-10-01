Yaşlı kadına akraba dehşeti: Banyoda çekiçle dövüp, yüzüğünü ve cep telefonunu çaldı
Adana'da 35 yaşındaki Halil İbrahim Akay, iddiaya göre evine gittiği 74 yaşındaki akrabası Harun Eşim ile birlikte yemek yiyip, çay içtikten sonra yaşlı kadını banyoda çekiçle dövdü. Kadının cep telefonu ile parmağındaki yüzüğü de çalan zanlı tutuklandı.
Adana'da bir kişinin, yaşlı akrabasını çekiçle dövüp, yüzüğünü ve cep telefonunu gasbettiği iddia edildi.
Olay, 29 Eylül’de saat 12.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Barış Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Halil İbrahim Akay, evde yalnız yaşayan akrabası Harun Eşim’in yanına gitti. Eşim, evin salonunda Akay ile birlikte yemek yiyip, çay içti.