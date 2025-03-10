Yaşlılık maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? 65 yaş aylığı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?
Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri her sene iki defa yapılıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde hak sahiplerinin hesaplarına geçen bayram ikramiyesinden yaşlılık aylığı alanlar faydalanabiliyor mu merak konusu. 65 yaş aylığı alanlar ikramiye ödemesi alacak mı?
Yaşlılık maaşından faydalanan hak sahiplerinin gözü emekli bayram ikramiyesinde! İki bayram öncesinde ödemeleri yapılan ikramiyeden vazife malullüğü, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik maaşı alanlarla beraber şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar görenler ve yakınları yararlanabiliyor. İşte, yaşlı maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödemesine dair detaylar...