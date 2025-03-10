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Yaşlılık maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? 65 yaş aylığı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri her sene iki defa yapılıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde hak sahiplerinin hesaplarına geçen bayram ikramiyesinden yaşlılık aylığı alanlar faydalanabiliyor mu merak konusu. 65 yaş aylığı alanlar ikramiye ödemesi alacak mı?

Yaşlılık maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? 65 yaş aylığı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak? - 1

Yaşlılık maaşından faydalanan hak sahiplerinin gözü emekli bayram ikramiyesinde! İki bayram öncesinde ödemeleri yapılan ikramiyeden vazife malullüğü, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik maaşı alanlarla beraber şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar görenler ve yakınları yararlanabiliyor. İşte, yaşlı maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödemesine dair detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaşlılık maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? 65 yaş aylığı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak? - 2

YAŞLILIK MAAŞI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Emekli bayram ikramiyesinden faydalanacaklar arasında yaşlılık ödemesi alanlar da yer alıyor.

Ödemeden faydalanan diğer gruplar şöyle; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri.

Yaşlılık maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? 65 yaş aylığı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak? - 3

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

İkramiye ödemeleri bayramın hemen öncesinde yapılıyor. Buna göre Ramazan Bayramı 1. günü 30 Mart'ta idrak edilecek ve ikramiyelerin de 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor.

Yaşlılık maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? 65 yaş aylığı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak? - 4

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU 2025?

Bayram ikramiyesinden faydalanan SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri için ikramiye tutarı 4 bin TL olarak açıklandı. Geçen yıl 3 bin lira olan ikramiye toplamda 6 bin TL şeklinde hesaplara geçmişti.

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