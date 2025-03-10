65 yaş aylığı alanlar emekli ikramiyesi alacak mı?
10.03.2025 15:17
Son Güncelleme: 18.03.2026 14:13
Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri her sene iki defa yapılıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde hak sahiplerinin hesaplarına geçen bayram ikramiyesinden yaşlılık aylığı alanlar faydalanabiliyor mu merak konusu. 65 yaş aylığı alanlar ikramiye ödemesi alacak mı?
Yaşlılık maaşından faydalanan hak sahiplerinin gözü emekli bayram ikramiyesinde! İki bayram öncesinde ödemeleri yapılan ikramiyeden vazife malullüğü, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik maaşı alanlarla beraber şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar görenler ve yakınları yararlanabiliyor. 65 yaş aylığı ise sosyal yardım kapsamında olduğu için emekli ikramiyesinden yararlanamıyor. İşte, yaşlı maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödemesine dair detaylar...
YAŞLILIK MAAŞI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?
Emekli bayram ikramiyesinden faydalanacaklar arasında yaşlılık aylığı alanlar yer alıyor. Yaşlılık aylığı, emekliliğin teknik adı olarak literatürde yer alıyor.
Ödemeden faydalanan diğer gruplar şöyle; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamada bulundu. Işıkhan kanun Meclis'ten geçince ikramiyelerin emeklilerin hesabına geçeceğini söyledi.
İkramiye ödemeleri bayramın hemen öncesinde yapılıyor. Buna göre Ramazan Bayramı 1. günü 30 Mart'ta idrak edilecek.