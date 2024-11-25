Yatağa bağımlı 47 yıllık eşi için binanın dışına asansör yaptı

"ALLAH’TAN BAŞKA KİMSEMİZ YOK"

Asansöre taktığı motor ile eşi Meryem Okur’u dışarıya çıkarıp rahatça gezdirebilen Durdu Okur, boş zamanlarında da ona moral olması için yine kendisinin yaptığı saz ve kemençeyi çalıyor.

Eşinin hareket kısıtlılığını evinin dışına ahşaptan yaptığı asansörle aşmaya çalıştığını ifade eden Durdu Okur, “Bir hanım, bir de ben. Allah’tan başka kimsemiz yok. Varım yoğum da bir oğlum var. Eşimi sürekli evde kapalı bir yerde tutmak istemedim. Onun da yaşamaya hakkı var; gezmeye, dolaşmaya ve temiz hava almaya ihtiyacı var. Yürüyemediğinden dolayı böyle bir şeye teşebbüs etmeye karar verdim. Ahşaptan asansör yapmayı düşündüm.