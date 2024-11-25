Yatağa bağımlı 47 yıllık eşi için binanın dışına asansör yaptı
Ordu'nun Perşembe ilçesinde Durdu Okur (72), hastalığı nedeniyle dışarı çıkamayan yatağa bağımlı eşi Meryem Okur (73) için oturdukları binanın dışına ahşaptan asansör yaptı.
Perşembe ilçesi Çaytepe Mahallesi’nde yaşayan Meryem Okur, 45 yıl önce şeker hastalığı ile mücadele etmeye başladı. Hastalığı ilerleyen Okur, 5 sene önce yatağa bağımlı hale geldi.
Hastalığı nedeniyle sağ gözü görme yetisini kaybeden, sol gözünde ise yüzde 95 görme kaybı olan Meryem Okur’un, iki dizinde ise protez bulunuyor. Ayaklarının altında da iyileşmeyen yaralar çıkan Okur’a, eşi Durdu Okur bakıyor.