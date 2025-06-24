Yatağa bağımlı meslektaşının gözü oldu: 4 mevsim kayıt altına alıyor
Trabzon'da yatağa bağımlı emekli sınıf öğretmeni Emine Ersoy'un (67), gidip göremediği yaylaların görüntüsünü kendisinden istemesinden etkilenerek, dron çekimlerine ağırlık veren sınıf öğretmeni Muhammet Uludüz'ün (50) 4 mevsim farklı açılardan kayda aldığı doğa görüntüleri, meslektaşının yanı sıra gurbetçilerin de sıla özlemini dindiriyor.
Beşikdüzü ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Muhammet Uludüz, gençlik yıllarında arkadaşlarının düğün kasetlerini montajlayarak, ilgi duyduğu fotoğraf ve video merakını hobiye dönüştü.