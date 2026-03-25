Yatağında uyurken ölüyordu! Kafasına yorgun mermi isabet etti

Mehmet Yılmaz, "Kafamda şiddetli bir patlama oldu. İlk başta ne olduğunu da anlamadım. Acaba dedim klima mı düştü. Baktım elim ve yastığım kanlar içinde kaldı. Hemen ambulansı aradım arkasından ve ambulans geldi. Ambulans ekibi bile ne olduğunu anlayamadı ve hastaneye gittim. Hastanede tomografiydi, röntgende yorgun mermi olduğunu öğrendim ve şok oldum. Herhalde milyonda bir olan olay bana denk geldi, ölebilirdim." diyerek yaşadığı korku dolu anı anlattı.