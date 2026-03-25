Yatağında uyurken ölüyordu! Kafasına yorgun mermi isabet etti
25.03.2026 11:23
İHA
Hatay'da güvenlik görevlisinin kafasına uyuduğu sırada yorgun mermi isabet etti. Ölümden dönen görevli, "Milyonda bir olan olay, bana denk geldi." diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşadığı konteyneri delip geçen yorgun mermi kafasına isabet etti.
Kisecik Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşayan 33 yaşındaki Mehmet Yılmaz, bir şantiyede özel güvenlik görevlisi olarak geçimini sürdürüyor. Bayramın ilk günü sabah uyuduğu esnada Yılmaz, sol kulağının arka kısmında patlamaya benzer bir ağrı hissetti.
Ağrıyla birlikte aniden uyanan Yılmaz, elini kulağına götürdüğü esnada eli kanlar içinde kalınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Yılmaz'ın konteynerine gelen sağlık ekipleri, duruma anlam veremezken Yılmaz'a ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan muayenenin ardından Yılmaz'ın kulağına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi.
Kafasına yorgun mermi isabet ettiğine inanamayan Yılmaz, milyonda bir olan olayın başına geldiği için neye uğradığını şaşırdı.
İnsanların düğünlerde ve özel günlerde rastgele ateş etmelerinin kötü sonuçlara sebep olduğunu ifade eden Yılmaz, yetkililerin bu konularda denetimler yapması ve cezaların caydırıcı olması gerektiğini söyledi.
"AMBULANS EKİBİ DE NE OLDUĞUNU ANLAMADI"
Mehmet Yılmaz, "Kafamda şiddetli bir patlama oldu. İlk başta ne olduğunu da anlamadım. Acaba dedim klima mı düştü. Baktım elim ve yastığım kanlar içinde kaldı. Hemen ambulansı aradım arkasından ve ambulans geldi. Ambulans ekibi bile ne olduğunu anlayamadı ve hastaneye gittim. Hastanede tomografiydi, röntgende yorgun mermi olduğunu öğrendim ve şok oldum. Herhalde milyonda bir olan olay bana denk geldi, ölebilirdim." diyerek yaşadığı korku dolu anı anlattı.
İnsanların silahla ateş etmeleri konusunda yetkililerin denetimlerinin artırması gerektiğini söyleyen Mehmet Yılmaz, "Bu tür olayları zaten duyuyoruz, insanlar ölüyor. O gün ben de burada ölebilirdim. Kim sıktığını bile bilmiyorum." diyerek yetkililere seslendi.