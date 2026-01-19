Yatak deposunda yangın: Ekipler olay yerinde
19.01.2026 16:28
AA
Şanlıurfa'da bir yatak deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da bir yatak deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi'nde 3 katlı bir evin altında faaliyet gösteren yatak deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Anadolu Ajansı
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Anadolu Ajansı
İçeride bulunan vatandaşları tahliye eden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.