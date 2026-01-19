Yatak deposunda yangın: Ekipler olay yerinde

19.01.2026 16:28

AA

Şanlıurfa'da bir yatak deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Şanlıurfa'da bir yatak deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

 

Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi'nde 3 katlı bir evin altında faaliyet gösteren yatak deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

İçeride bulunan vatandaşları tahliye eden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.