Yatak odasında ayak izi gördü, dünyası başına yıkıldı: İki yıllık birikimi iki dakikada gitti

İstanbul Kağıthane'de yaşayan 30 yaşındaki Tuğba Koyun, mesai sonrası evine dönünce kilitli kapıyı açtı, ayak izini görünce şoka uğradı. Evi soyulan Koyun, hırsızın çaldığı takıları eliyle koymuş gibi bulması üzerine en yakın arkadaşından şikayetçi oldu. (Haber: Tugay Saday)

İstanbul Kağıthane'de yaşayan Tuğba Koyun gece saatleri̇nde çalışıyordu. Mesaisi bitince evine döndü. Kapısını açıp içeri girince hayatının şokunu yaşadı.

Hırsız adrese hazırlıklı gelmişti. Başında şapka elinde eldiven vardı.

Kopyalanan anahtarlar kapıyı hiç zorlanmadan açtı. İçeri girdi.

İki dakika içinde 500 bin liralık ziynet eşyasını çalıp kaçtı.

Ona bu kabusu yaşatanlar ise iddiasına göre en yakın arkadaşı ve onun sevgilisi.

"YERDE KOCAMAN AYAK İZİ"

Koyun, "Kapılar kilitliydi. Açtım girdim. Yorgundum. Yatak odama geçtim. Üzerimi çıkarıp yatacaktım. Baktım yerde kocaman ayak izi. Benim ziynet eşyalarım vardı. Acaba dedim onlar yerinde yok m? Açtığımda baktım gerçekten yerinde yoktu." dedi.

"KESİN BİLEN BİRİ ALDI"

"Param vardı ona dokunulmamıştı." diyen Koyun, "Telefona dokunulmamıştı. Altınım künyelerim gitmişti. Telefonda parmak izi aldılar. Evde dağınıklık yoktu. Ev olduğu gibiydi. kesin bilen biri aldı." ifadelerini kullandı.

"ONUN MADDİ DURUMU SIKINTILIYDI"

Koyun, "Dostum dediğim arkadaşım vardı. Beraber çalışıyoruz. Onun maddi durumu sıkıntılıydı. Zaten şüphelendiğim o ve erkek arkadaşı. Altınlarım çalındıktan dört gün sonra Fethiye'ye tatile gitmişler. Benim altınlarım çalındıktan sonra işe de gelmedi." dedi.

"TATİLE GİTTİ"

Avukat Murat Ustabaşı ise "Aslında işi gücü olmayan parası olmayan hırsızın hırsızlıktan hemen sonra tatile gittiği, bunu da sosyal medya hesaplarından paylaştığı, bu hesapları incelediğimizde şahsın olay günü şapkasından taktığı çantasına kadar hatta ayakkabısına kadar aynı kıyafetleri giydiğini tespit ettik." iddiasında bulundu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan ifadeleri̇ alınan çift serbest bırakıldı. Ancak mağdur peşini bırakmadı.

Savcılığa şikayette bulunan Koyun, hırsızın yakalanmasını bekliyor.

