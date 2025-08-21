Yatak odasında ayak izi gördü, dünyası başına yıkıldı: İki yıllık birikimi iki dakikada gitti
İstanbul Kağıthane'de yaşayan 30 yaşındaki Tuğba Koyun, mesai sonrası evine dönünce kilitli kapıyı açtı, ayak izini görünce şoka uğradı. Evi soyulan Koyun, hırsızın çaldığı takıları eliyle koymuş gibi bulması üzerine en yakın arkadaşından şikayetçi oldu. (Haber: Tugay Saday)
İstanbul Kağıthane'de yaşayan Tuğba Koyun gece saatleri̇nde çalışıyordu. Mesaisi bitince evine döndü. Kapısını açıp içeri girince hayatının şokunu yaşadı.
Hırsız adrese hazırlıklı gelmişti. Başında şapka elinde eldiven vardı.
Kopyalanan anahtarlar kapıyı hiç zorlanmadan açtı. İçeri girdi.
İki dakika içinde 500 bin liralık ziynet eşyasını çalıp kaçtı.
Ona bu kabusu yaşatanlar ise iddiasına göre en yakın arkadaşı ve onun sevgilisi.