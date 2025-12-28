Yatak odasında korkutan trafik kazası

Minibüsün çarptığı noktada bulunan İGDAŞ’a ait doğalgaz boru hattı da zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, olası bir tehlikeye karşı hattı geçici olarak kapattı. İBB’ye ait vinçle minibüs bulunduğu yerden çıkarılırken İGDAŞ ekipleri hat ve doğal gaz sayacının bulunduğu bölgede inceleme yaptı.

Kısmen zarar gören hattın onarımı için çalışma başlatıldı.