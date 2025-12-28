Yatak odasında korkutan trafik kazası
28.12.2025 14:28
DHA
İstanbul Avcılar'da el freni çekilmeden park edilen minibüs, bir evin yatak odasına girdi. Çarpmanın etkisiyle kopan tuğla parçaları, odasında oturan iki çocuğun yanına düştü.
Yeşilkent Mahallesi’nde arızalı olduğu gerekçesiyle sokağın başına park edilen minibüs, el freni çekilmediği için hareket ederek rampada kaymaya başladı.
Hızlanan minibüs, sokağın sonunda Emrah Taneri’nin oturduğu evin duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kısmen pencereden içeri giren minibüs, evin duvarında hasara neden oldu.
Duvarın yıkılan kısmından kopan tuğla ve beton parçaları, odada bulunan ranzadaki iki çocuğun yanına düştü.
Minibüsü sokağa park eden sürücünün akrabası olduğu öğrenilen Mehmet Taneri, “Arızalı minibüs el freni çekilmeden bırakılmış. Hızla kayarak duvara çarptı" dedi.
Ev sahibi Emrah Taneri ise gürültüyü duyduklarında gardırobun devrildiğini sandıklarını belirterek, “Çarpmanın şiddetiyle kopan tuğla ve beton parçaları, yatakta oturan çocuğumun bacağının hemen yanına düştü." diye konuştu.
DOĞALGAZ BORU HATTI DA ZARAR GÖRDÜ
Minibüsün çarptığı noktada bulunan İGDAŞ’a ait doğalgaz boru hattı da zarar gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, olası bir tehlikeye karşı hattı geçici olarak kapattı. İBB’ye ait vinçle minibüs bulunduğu yerden çıkarılırken İGDAŞ ekipleri hat ve doğal gaz sayacının bulunduğu bölgede inceleme yaptı.
Kısmen zarar gören hattın onarımı için çalışma başlatıldı.