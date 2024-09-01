Yavru carettaların çöplerle zorlu sınavı: 1000 yavrudan sadece 2'si yetişkinliğe ulaşabiliyor

1000 YAVRUDAN 3'Ü HAYATTA KALABİLİYOR

En önemli tehdit unsuru insan ve insan kaynaklı yaşam alanlarının yok edilmesi, kirletilmesi ve işgali gibi sorunlar yaşayan deniz kaplumbağaları, yumurtalarından çıkıp yeni bir hayata başladıkları ilk anlarda insanların kumsallara bıraktığı çöp yığınlarıyla karşılaşıyor.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre, her 1000 yavrudan sadece 2 veya 3'ü erişkinliğe ulaşabiliyor.