Yavru carettaların çöplerle zorlu sınavı: 1000 yavrudan sadece 2'si yetişkinliğe ulaşabiliyor
Nesli tehlike altındaki olan caretta carettalar bilinçsizce atılan çöpler nedeniyle denize ulaşmakta zorluk çekiyor. Yapılan bilimsel araştırmalara göre, her 1000 yavrudan sadece 2 veya 3'ü erişkinliğe ulaşabiliyor.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), nesli tehlike altındaki türler listesinde olan ve en büyük yuvalama alanları Türkiye'nin Akdeniz kumsalları olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının, mayıs ayında başlayan yuvalama sürecinde yavruların yumurtalarından çıkıp hayat yolculuğuna çıktığı denizlere ulaşma dönemi başladı.