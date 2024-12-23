Yavru goril güvenli ellerde: "Ufaklığın durumu iyi"

Dün İstanbul Havalimanı'nda, Nijerya'dan gelen bir uçağın kargo bölümüne saklanan bir yavru goril bulundu. Doğal ortamından koparılıp kaçakçıların eline düşen goril, koruma altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, yavru gorilin yeni görüntülerini, "Ufaklığın durumu şu an iyi" notuyla paylaştı.

Yavru goril güvenli ellerde: "Ufaklığın durumu iyi" - 1

Kurtarma operasyonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince düzenlendi. Nijerya'dan Tayland Bangkok'a havalalanacak bir uçağın durumu şüpheli bulundu. Yükler incelendiğinde bir kutudan gelen sesler dikkat çekti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yavru goril güvenli ellerde: "Ufaklığın durumu iyi" - 2

Ekiplerce yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlendi.

Yavru goril güvenli ellerde: "Ufaklığın durumu iyi" - 3

Endişeli bakışlarla efrafı gözleyen goril Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerine teslim edildi.

Yavru goril güvenli ellerde: "Ufaklığın durumu iyi" - 4

"UFAKLIĞIN DURUMU İYİ"

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Ufaklığın durumu şu an iyi..." notuyla yavru gorilin yeni görüntülerini yayımladı.

Yavru goril güvenli ellerde: "Ufaklığın durumu iyi" - 5
Yavru goril güvenli ellerde: "Ufaklığın durumu iyi" - 6

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Milli Parklar personelince rehabilitasyon ve bakımları yapılan goril yavrusunun, sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtildi.

DAHA FAZLA GÖSTER