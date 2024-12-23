Yavru goril güvenli ellerde: "Ufaklığın durumu iyi"
Dün İstanbul Havalimanı'nda, Nijerya'dan gelen bir uçağın kargo bölümüne saklanan bir yavru goril bulundu. Doğal ortamından koparılıp kaçakçıların eline düşen goril, koruma altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, yavru gorilin yeni görüntülerini, "Ufaklığın durumu şu an iyi" notuyla paylaştı.
Kurtarma operasyonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince düzenlendi. Nijerya'dan Tayland Bangkok'a havalalanacak bir uçağın durumu şüpheli bulundu. Yükler incelendiğinde bir kutudan gelen sesler dikkat çekti.