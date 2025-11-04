Yavru kedide AIDS tespit edildi

Sivas'ta yavru bir kedide AIDS çıktı. İnsanda bulunan HIV virüsü gibi kedilerde de FIV virüsü olduğuna dikkat çeken uzmanlar, virüsün tedavisi olmadığını vurguladı.

Sivas'ta Ahmet Kuzu (49), sokakta bulup sahiplendiği 5 aylık kedisi Kasım’ı ağzındaki yara sebebiyle veteriner kliniğine getirdi.

Çeşitli tetkiklerin ardından kedide 5 farklı enfeksiyon çeşidi ortaya çıktı.

5 aylık kedi için bu kadar enfeksiyon çeşidinin fazla olduğunu düşünen Uzman veteriner İbrahim Özmen, kedi AIDS’i olarak bilinen Feline Immunodeficiency Virus (FIV) testi yaptı.
Test sonucunda bağışıklığı çok düşük olan kedinin FIV hastalığına yakalandığı belirlendi.

Özmen, hayvanlarda düzenli kontrollerin önemine dikkat çekerek, "Kasım’ın hastalığı kedi AIDS’i dediğimiz bir hastalık. Bize ağzının kenarında yarayla geldi." dedi.

Yaranın nedenine ilişkin çalıştıklarını sözlerine ekleyen Özmen, "Fakat 5 farklı enfeksiyon taşıdığını fark ettik ve bu kadar fazla enfeksiyonunun olmasını bağışıklık sisteminin çökmesine bağlı diye düşünerek kedi AIDS’inin etkeni olan FIV testi yaptık ve pozitif çıktı." diye konuştu.

İnsandaki HIV virüsünün kedideki FIV virüsü olduğuna dikkat çeken Özmen, bu virüs hakkında bilgi verip şu ifadeleri kullandı:

"Bu bizim bağışıklık sistemimizdeki bilgi bankasını adeta resetler ve vücudumuz savunmasız hale gelir. Her HIV taşıyan insan AIDS olmadığı gibi her FIV taşıyan kedi de AIDS olmaz. Kedi AIDS’inin şartlarının ortaya çıkması için klinik bulguların da beraber gelmesi gerekir. FIV virüsünün aynı insandaki HIV virüsü gibi bir tedavisi yoktur. Çünkü kedinin DNA’sına yerleşen bir virüstür. Uzun süre belirti göstermeyebilir ama çoğunlukla bulaşıcıdır.”

KEDİLERDEKİ FIV VİRÜSÜ İNSANA BULAŞIR MI?

FIV virüsünün bir tedavisinin olmadığını belirten Özmen, "Kedilerdeki FIV virüsü insanlara kesinlikle bulaşmaz. Kediden kediye bulaşması için de gerekli şartların oluşması gerek." dedi.

Isırık, kan ya da cinsel yolla temasın sonucu gibi yollarla hastalığın bulaştığına dikkat çeken Özmen, "FIV etkenine karşı bir tedavi metodu yok. İnsanda da HIV virüsüne karşı bir tedavi metodu yok ama hayat kalitesini artıran uygulamalar var. Yani başka hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlü tutabileceğimiz uygulamalar var." diye konuştu.

"Onu FIV virüsünden tamamen kurtarmamız mümkün değil." değerlendirmesinde bulunan Özmen, "AIDS’li bir kedi, diğer kedileriyle çiftleşmediği ya da bir ısırık veya yaralama olmadığı sürece güvenle bir arada tutabilir. Kedi sahiplerinin önlem için hayvanlarını belirli aralıklarla düzenli kontrol ettirmesinde fayda var." ifadelerini kullandı.

FIV VİRÜSÜ

FIV (Feline Immunodeficiency Virus), insanlarda AIDS’e yol açan HIV virüsüne benzer şekilde çalışır ancak sadece kedileri etkiler.

Kedilerde ısırık yoluyla bulaşan FIV, insana bulaşmaz.

FIV virüsünün en yaygın belirtileri arasında ağızda yaralar veya diş eti iltihabı, kilo kaybı, iştahsızlık, tüylerde matlaşma, sık sık enfeksiyon kapma, halsizlik ve ateş yer alıyor.

FIV için kesin bir tedavinin bulunmazken FIV’li kediler uygun bakım ve veteriner kontrolüyle yıllarca sağlıklı yaşayabildiği görüldü.

