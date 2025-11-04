Yavru kedide AIDS tespit edildi
Sivas'ta yavru bir kedide AIDS çıktı. İnsanda bulunan HIV virüsü gibi kedilerde de FIV virüsü olduğuna dikkat çeken uzmanlar, virüsün tedavisi olmadığını vurguladı.
Sivas'ta Ahmet Kuzu (49), sokakta bulup sahiplendiği 5 aylık kedisi Kasım’ı ağzındaki yara sebebiyle veteriner kliniğine getirdi.
Çeşitli tetkiklerin ardından kedide 5 farklı enfeksiyon çeşidi ortaya çıktı.
5 aylık kedi için bu kadar enfeksiyon çeşidinin fazla olduğunu düşünen Uzman veteriner İbrahim Özmen, kedi AIDS’i olarak bilinen Feline Immunodeficiency Virus (FIV) testi yaptı.
Test sonucunda bağışıklığı çok düşük olan kedinin FIV hastalığına yakalandığı belirlendi.