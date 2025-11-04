Yavru kedide AIDS tespit edildi

Özmen, hayvanlarda düzenli kontrollerin önemine dikkat çekerek, "Kasım’ın hastalığı kedi AIDS’i dediğimiz bir hastalık. Bize ağzının kenarında yarayla geldi." dedi.

Yaranın nedenine ilişkin çalıştıklarını sözlerine ekleyen Özmen, "Fakat 5 farklı enfeksiyon taşıdığını fark ettik ve bu kadar fazla enfeksiyonunun olmasını bağışıklık sisteminin çökmesine bağlı diye düşünerek kedi AIDS’inin etkeni olan FIV testi yaptık ve pozitif çıktı." diye konuştu.

İnsandaki HIV virüsünün kedideki FIV virüsü olduğuna dikkat çeken Özmen, bu virüs hakkında bilgi verip şu ifadeleri kullandı:

"Bu bizim bağışıklık sistemimizdeki bilgi bankasını adeta resetler ve vücudumuz savunmasız hale gelir. Her HIV taşıyan insan AIDS olmadığı gibi her FIV taşıyan kedi de AIDS olmaz. Kedi AIDS’inin şartlarının ortaya çıkması için klinik bulguların da beraber gelmesi gerekir. FIV virüsünün aynı insandaki HIV virüsü gibi bir tedavisi yoktur. Çünkü kedinin DNA’sına yerleşen bir virüstür. Uzun süre belirti göstermeyebilir ama çoğunlukla bulaşıcıdır.”