Yavru kedileri ayağıyla ezip öldüren zanlı mahkeme çıkışı yeniden kedi çalmaya kalkıştı
Trabzon'da 2 yavru kediyi, ayağıyla ezerek öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece yeniden akıl sağlığı raporu alınması karşılığında ev hapsi verilen yüzde 25 zihinsel engelli Ö.Ü., adliyeden çıktıktan sonra bir markete gidip kedi çalmaya kalkıştı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, yine serbest bırakıldı.
Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde, 4 gün önce saat 22.30 sıralarında Ö.Ü., sokakta çöp konteynerinin yanına getirdiği 2 yavru kediyi ayağıyla ezerek öldürdü.