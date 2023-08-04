Yavru kedileri ayağıyla ezip öldüren zanlı mahkeme çıkışı yeniden kedi çalmaya kalkıştı

"GELMEZ DEMİŞTİK AMA ÇIKIP YİNE GELDİ"

Ö.Ü.'nün özellikle evcil kedileri almaya çalıştığını anlatan Muhammet Esmer ise "Bu adam normalde sokak kedilerini alamıyor çünkü onlar yanaşmıyor. Bu kedileri evcil yetiştirdik. Herkes sevdiği ve insandan kaçmadığı için bu kediler ona daha cazip geliyor. Kediye bir şey verince yanına gidiyor, bu da kediyi götürüp zarar veriyor. Haberlere çıktığını görünce bir daha gelmez demiştik ama akşamüstü çıkıp gelince bunu yakaladık. Ben öldürmedim diye ağlayıp yalvarıyor." diye konuştu.