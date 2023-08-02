Yavru kedileri toplayıp öldürdü, gözaltına alındı

RAPORDA VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜKLERİ BELİRTİLDİ

Veterinerce yapılan nekropsi raporunda, yavru kedilerin ezilme sonucu kafatası, kemik ve iç organlarının parçalandığı ve hayvanların vahşice öldürüldüğü belirtildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunurken, polis de soruşturma başlattı.