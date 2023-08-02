Yavru kedileri toplayıp öldürdü, gözaltına alındı
Trabzon’da Ö.Ü. isimli kişi, çöp konteynerinin yanına götürdüğü 2 yavru kediyi ayağıyla ezerek öldürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ö.Ü. polis tarafından gözaltına alındı. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen Ö.Ü.’nün daha önce de mahalleden bakım bahanesiyle yavru kedileri topladığı tespit edildi.
Trabzon’da bir kişi, çöp konteynerinin yanına götürdüğü yavru kedileri ayağıyla ezerek öldürdü. Kedileri öldüren Ö.Ü. isimli kişinin zihinsel engelli olduğu iddia edildi.
Tepki çeken olay Ortahisar ilçesinde gerçekleşti. Önceki gün saat 22.30 sıralarında Ö.Ü. isimli kişi, sokakta çöp konteynerinin yanına getirdiği 2 yavru kediyi ayağıyla ezerek öldürdü.
O anlar çevredeki bir çocuk tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Çocuğun olayı anlattığı ailesinin ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri geldi.
Ekipler, ölü kedileri incelenmek üzere bölgeden aldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekti.