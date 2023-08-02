Yavru kedileri toplayıp öldürdü, gözaltına alındı

Trabzon’da Ö.Ü. isimli kişi, çöp konteynerinin yanına götürdüğü 2 yavru kediyi ayağıyla ezerek öldürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ö.Ü. polis tarafından gözaltına alındı. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen Ö.Ü.’nün daha önce de mahalleden bakım bahanesiyle yavru kedileri topladığı tespit edildi.

Yavru kedileri toplayıp öldürdü, gözaltına alındı - 1

Trabzon’da bir kişi, çöp konteynerinin yanına götürdüğü yavru kedileri ayağıyla ezerek öldürdü. Kedileri öldüren Ö.Ü. isimli kişinin zihinsel engelli olduğu iddia edildi.

Tepki çeken olay Ortahisar ilçesinde gerçekleşti. Önceki gün saat 22.30 sıralarında Ö.Ü. isimli kişi, sokakta çöp konteynerinin yanına getirdiği 2 yavru kediyi ayağıyla ezerek öldürdü.

O anlar çevredeki bir çocuk tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Çocuğun olayı anlattığı ailesinin ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri geldi.

Ekipler, ölü kedileri incelenmek üzere bölgeden aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yavru kedileri toplayıp öldürdü, gözaltına alındı - 2

RAPORDA VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜKLERİ BELİRTİLDİ

Veterinerce yapılan nekropsi raporunda, yavru kedilerin ezilme sonucu kafatası, kemik ve iç organlarının parçalandığı ve hayvanların vahşice öldürüldüğü belirtildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunurken, polis de soruşturma başlattı.

Yavru kedileri toplayıp öldürdü, gözaltına alındı - 3

RÖPORTAJ SIRASINDA OLAY YERİNE GELDİ

Bir gün sonra Ö.Ü., gazeteciler olay yerinde röportaj yaparken sokağa geldi.

Hayvanseverlerin tepki gösterdiği Ö.Ü., kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, zihinsel engelli olduğu öne sürülen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yavru kedileri toplayıp öldürdü, gözaltına alındı - 4

YAVRU KEDİLERİ TOPLAMIŞ

Polisin yaptığı araştırmada, şüphelinin daha önce de birçok mahalleden sahiplenme bahanesiyle yavru kedileri topladığı ortaya çıktı.

Yavru kedileri toplayıp öldürdü, gözaltına alındı - 5

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde yavru bir kediye eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şahıs emniyet birimlerimizce yakalanmıştır. Zihinsel engelli olduğu tespit edilen şahıs gerekli işlemlerin tamamlanması sonrası adli mercilere sevk edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

 

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