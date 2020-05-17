Yavru kediyi kurtarmak için aracı 'parçaladılar' (8 saatlik operasyon)

Burhaniye ilçesinde bir araçta sıkışan kediyi bulabilmek için saatlerce çabalayan ekipler, aracı komşu ilçeye götürdü. Tamir atölyesinde arabanın tamponu ve motor aksamının üst tarafı ile lastikleri sökülünce ulaşılamayan kedi, özel izinle gelen oto elektrikçi çalışma yaparken kaputun keçesinin altından çıkarıldı.

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Anadolu Ajansı - DHA 17.05.2020 - 20:45

Balıkesir 'in Burhaniye ilçesinde hafif ticari aracın motor kısmında sıkışan kedi, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Burhaniye'de yaşayan çevre mühendisi Barış Karalar'ı telefonla arayan komşuları, aracından kedi sesi geldiğini söyledi. Bunun üzerine aracının kaputunu açan ancak kediyi bulamayan Karalar, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiyeciler de tüm araştırmalarına rağmen hayvanı bulamadı.

ARACI KOMŞU İLÇEYE GÖTÜRDÜLER Kedinin, aracın göğüs kısmının altında olabileceği düşünülerek bir tamirci yardımıyla parçaların sökülmesine karar verildi. Bunun üzerine araç, çekici yardımıyla 15 kilometre uzaklıktaki Edremit ilçesine getirildi.

Tamir atölyesinde arabanın tamponu ve motor aksamının üst tarafı ile lastikleri söküldü ancak kediye ulaşılamadı.

Hafif ticari aracın, göğüs kısmının sökülerek bakılması amacıyla bir oto elektrikçisinin gelebilmesi için Edremit Kaymakamlığından özel izin alındı.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre mesafedeki kırsal Altınoluk Mahallesi'nden gelen oto elektrikçi aracın göğüs kısmını sökerken, hayvanın motor kaputunun üst kısmında koruma keçesinin altında olduğu fark edildi.

KURTARILDIĞI ARAÇTAN ÇIKIP BAŞKA BİR ARACA GİRDİ Bezle tutularak bulunduğu yerden çıkarılan kedi, bir anda kaçarak bu kez de basın mensuplarının aracına girdi.

Kısa bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan kedi, yapılan kontrollerinin ardından sokağa bırakıldı.

Barış Karalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kediyi kendi uğraşlarıyla çıkaramadığını belirterek "Edremit sanayisindeki tamirciyi aradım. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen tamircinin dükkanı açarak kediyi bulunduğu yerden kurtardık." dedi.

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