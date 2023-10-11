Yavru kediyi paspasla sürükleyip çöpe attı
İstanbul'da Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir petrol şirketinin depo çalışanı Süleyman A., 3 aylık yavru kediyi iş yerinin önünde paspasla yaklaşık 50 metre sürükleyip, çöp konteynerine attı. Çevredekiler tarafından veterinere götürülen kedinin kalçasında kırık ve çatlak bulunduğu, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şirket, çalışanın işine son verildiğini duyurdu.
Olay, dün öğle saatlerinde, Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi'ndeki petrol ve doğalgaz firmasının distribütörü olarak faaliyet gösteren bir şirketin depo bölümünde yaşandı.