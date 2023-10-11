Yavru kediyi paspasla sürükleyip çöpe attı

İstanbul'da Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir petrol şirketinin depo çalışanı Süleyman A., 3 aylık yavru kediyi iş yerinin önünde paspasla yaklaşık 50 metre sürükleyip, çöp konteynerine attı. Çevredekiler tarafından veterinere götürülen kedinin kalçasında kırık ve çatlak bulunduğu, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şirket, çalışanın işine son verildiğini duyurdu.

Yavru kediyi paspasla sürükleyip çöpe attı - 1

Olay, dün öğle saatlerinde, Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi'ndeki petrol ve doğalgaz firmasının distribütörü olarak faaliyet gösteren bir şirketin depo bölümünde yaşandı.

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Yavru kediyi paspasla sürükleyip çöpe attı - 2

Depoda çalışan Süleyman A., iddiaya göre 3 aylık erkek yavru kediyi depodaki alarm sistemini aktif hale getirdiği için paspasla itip, havaya savurarak yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra çöp konteynerine attı. Yakınlardaki bir iş yerinde çalışan ve yaşananları gören Ebru Işık, tepki gösterdikleri Süleyman A'nın, kendisini savunduğunu söyledi.

Yavru kediyi paspasla sürükleyip çöpe attı - 3

Ebru Işık'ın veterinere götürdüğü kedinin kalçasında kırık ve çatlak, derisinde ise darbeye bağlı lezyonlar görüldüğü belirtildi.

Yavru kediyi paspasla sürükleyip çöpe attı - 4

Yavru kedinin genel durumunun iyi olduğu, kalça kırığının zamanla iyileşeceği; 10 gün sonra ise uygun bir kişi bulunulduğunda sahiplendirileceği öğrenildi.

Yavru kediyi paspasla sürükleyip çöpe attı - 5

Öte yandan şirket, Süleyman A'nın işine son verildiğini belirtti.

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