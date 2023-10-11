Yavru kediyi paspasla sürükleyip çöpe attı

Depoda çalışan Süleyman A., iddiaya göre 3 aylık erkek yavru kediyi depodaki alarm sistemini aktif hale getirdiği için paspasla itip, havaya savurarak yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra çöp konteynerine attı. Yakınlardaki bir iş yerinde çalışan ve yaşananları gören Ebru Işık, tepki gösterdikleri Süleyman A'nın, kendisini savunduğunu söyledi.