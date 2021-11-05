Yavru köpeğin ayağını ve kulaklarını kestiler

Köpeğin ciddi sağlık problemlerinin olduğunu belirten Akdemir, "Kesilen bacakta boğumlar fark ettik. Ayağı kesildikten sonra çok kan kaybedince muhtemelen kanamayı durdurmak için ip ya da tel ile bağlanmış. Vahşice yapılmış bir şey bu" dedi.

Köpeğin ayağının tahminen balta ya da bıçakla kesilmiş olduğunu kaydeden Akdemir, "Kesilen yer bağlandığı için de köpeğimiz kangren olmuş. Bacağın kangren olan kısmını kesmek zorunda kalabiliriz. Böyle olursa da protez takma ihtimalini değerlendireceğiz" diye konuştu.