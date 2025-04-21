Yavru köpek balığı tekneye saldırdı: ''Akdeniz'de böylesini hiç görmemiştim''
Antalya’da Konyaaltı Sahili açıklarında bir köpek balığının amatör balıkçı teknesinin çapasına saldırdığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Antalya’da Mako cinsi bir köpek balığının balıkçı teknesinin sanal çapasına saldırdığı anlar, cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kılavuz balıklar eşliğinde teknenin etrafından dolanan köpek balığının bir anda tekneye saldırdığı ve sonrasında yaşanan panik anları görüldü.