Yavru köpek balığı tekneye saldırdı: ''Akdeniz'de böylesini hiç görmemiştim''

Antalya’da Konyaaltı Sahili açıklarında bir köpek balığının amatör balıkçı teknesinin çapasına saldırdığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Yavru köpek balığı tekneye saldırdı: ''Akdeniz'de böylesini hiç görmemiştim'' - 1

Antalya’da Mako cinsi bir köpek balığının balıkçı teknesinin sanal çapasına saldırdığı anlar, cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kılavuz balıklar eşliğinde teknenin etrafından dolanan köpek balığının bir anda tekneye saldırdığı ve sonrasında yaşanan panik anları görüldü.

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Yavru köpek balığı tekneye saldırdı: ''Akdeniz'de böylesini hiç görmemiştim'' - 2

Amatör balıkçılık ile uğraşan Savaş Güzel’in çektiği görüntüler, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Yavru köpek balığı tekneye saldırdı: ''Akdeniz'de böylesini hiç görmemiştim'' - 3

ÇAPAYA SALDIRMIŞ

Güzel, "Oğlumu hafta sonunda eğlendirmek için balığa çıkmıştık. Yaklaşık 30 metre derinliğe gelmiştik. O esnada büyük bir yüzgeç gördük su yüzeyinde. Merak edip biraz yaklaştık. O anda da teknemizin sanal çapası sudaydı. Köpek balığını gördük. Önce bir hamle yaptı, biz ön tarafa geçtiğini sardık ama teknenin sanal çapasına saldırmış" dedi.

Yavru köpek balığı tekneye saldırdı: ''Akdeniz'de böylesini hiç görmemiştim'' - 4

''MERAKLI BİR CİNS''

Savaş Güzel, "Yaklaşık bir 15-20 dakika daha teknenin yakınlarında bize kendini göstererek yüzdü. Sonradan da uzaklaşıp gitti, herhangi bir sorun yaşamadık ama çapamız baya bir zarar gördü. Bu Mako cinsi köpek balıkları çok meraklı bir cins. Akdeniz'de böyle büyük bir Mako balığını hiç görmemiştim. İlk defa gördüm ve çok şaşırdım.' dedi.

O sırada Güzel’in yanında bulunan oğlu Arda Güzel’de, "Köpek balığını gördüğümde tekneye atlayacak sandım. Biraz panikledim teknenin içinde korktum" ifadelerini kullandı.

Yavru köpek balığı tekneye saldırdı: ''Akdeniz'de böylesini hiç görmemiştim'' - 5

''İNSANLARIN YÜZDÜĞÜ ALANLARA KADAR GELMİYORLAR''

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Mako cinsi köpek balıklarının kırmızı listede olduğunu ve avlanmasının yasak olduğunu söylesi:

"Mako avlanması, avcılığı yasaklı türlerin kırmızı listede olan türler. Dolayısıyla Antalya körfezi Makolar için önemli bir üreme alanı oluşturuyor. Bu bizim için değerli bir şey. Korkmamamız gerekiyor. İnsanlar yüzdüğü alanlara kadar gelmiyorlar. Gelseler de bizden korkarlar. Zaten dikkat ederseniz yaklaşık 1 metre civarında yavrular bunlar. Makolar, 4 ile 14 arasında yavru verir. Annenin karnındaki gebelik süresi de 1 buçuk seneye yaklaşır, daha sonra yavru doğar. Yavrular 60-70 cm civarındadır. Zaten görüntüye bakarsanız yaklaşık 1 metre, 1 buçuk metre olabilir. Orada gördüğünü yiyecek zanneden bir küçük yavru daha. Balıkçılara uyarı da bulunabiliriz.''

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