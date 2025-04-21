Yavru köpek balığı tekneye saldırdı: ''Akdeniz'de böylesini hiç görmemiştim''

''İNSANLARIN YÜZDÜĞÜ ALANLARA KADAR GELMİYORLAR''

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Mako cinsi köpek balıklarının kırmızı listede olduğunu ve avlanmasının yasak olduğunu söylesi:

"Mako avlanması, avcılığı yasaklı türlerin kırmızı listede olan türler. Dolayısıyla Antalya körfezi Makolar için önemli bir üreme alanı oluşturuyor. Bu bizim için değerli bir şey. Korkmamamız gerekiyor. İnsanlar yüzdüğü alanlara kadar gelmiyorlar. Gelseler de bizden korkarlar. Zaten dikkat ederseniz yaklaşık 1 metre civarında yavrular bunlar. Makolar, 4 ile 14 arasında yavru verir. Annenin karnındaki gebelik süresi de 1 buçuk seneye yaklaşır, daha sonra yavru doğar. Yavrular 60-70 cm civarındadır. Zaten görüntüye bakarsanız yaklaşık 1 metre, 1 buçuk metre olabilir. Orada gördüğünü yiyecek zanneden bir küçük yavru daha. Balıkçılara uyarı da bulunabiliriz.''