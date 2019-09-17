Yavru köpekleri çuvala koyup kuyuya attılar

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Ekiplerin kuyuda bir çuval bulduğunu kaydeden Karakuş, "Çuvaldan ne yazık ki 4 tane yavru köpek çıkıyor, bunlardan 2'si orada ölmüşler, 2'si hayatta kalmaya çalışıyordu. Onlar ekipler tarafından barınağımıza getirildi. Barınağımızda da biri kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Bu köpeğimizin kuyuda ne kadar kaldığını bilmiyoruz. Çok fazla susuz ve açtı. Önce bu ihtiyaçlarını giderdik, daha sonra vitaminleri yapıldı, yeme ve içmeyi de düzenli bir şekilde yaptığımız için sağlığına kavuştu. Gerçekten geldiklerinde çok kötü durumdalardı. Ben yaşayacaklarına çok fazla şans vermiyordum, o kadar kötülerdi" dedi.