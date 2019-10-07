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Yavrularının kurtarılmasını böyle bekledi

DHA

Tekirdağ'da yavruları ahırda çıkan yangında mahsur kalan anne köpek, söndürme çalışmaları boyunca bölgeden ayrılmadı. Alevler itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken 6 yavru, alevlerin arasında can verdi.

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    Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Tezcan Akyörük'e (43) ait ahırda elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında 6 köpek yavrusu öldü. Anne köpeğin alevler söndürülene kadar olay yerinden ayrılmadığı gözlendi.
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    Karacahalil Mahallesi'nde çiftçilik yapan Tezcan Akyörük'e ait evin yanındaki ahırda elektrik kontağından yangın çıktı.
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    Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ot balyalarını tutuşturdu.
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    Ahırdan dumanların yükseldiğini gören Tezcan Akyörük, durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiye ekiplerine bildirdi.
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    Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin iş makineleriyle müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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    Yangında, ahırdaki 6 köpek yavrusu ölürken, yaklaşık 600 ot balyası alev alev yanarak kül oldu.
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    Yavruları telef olan köpeğin ise yangın söndürülene kadar olay yerinden ayrılmaması dikkat çekti.
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