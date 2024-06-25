Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yavuz Ağıralioğlu'nun biyografisi
2018-2019 arası yasama yılında İYİ Parti Grup Başkanvekilliği, 2019-2020 yılları arasında Parti Sözcülüğü yapan Yavuz Ağıralioğlu, politikayı yakından takip eden kişilerce tanınan bir siyasetçi. Peki, Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Geçtiğimiz dönem İYİ Parti Milletvekili olarak TBMM'de yer alan Yavuz Ağıralioğlu, son günlerde sosyal medyada konuşulan isimler arasında yer alıyor. Yavuz Ağıralioğlu'nun özel hayatı ve siyasi kariyeri merak ediliyor. İşte, Yavuz Ağıralioğlu'nun biyografisi...