Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) geçiş ücreti ne kadar oldu? (2025 yılı otoyol ve köprü geçiş ücretleri)

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yani 3. köprünün geçiş ücretinin ne kadar olduğu, İstanbul'da yaşayan milyonlarca sürücünün gündeminde yer almaya başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü, otoyol ve tünellerin 2025 yılı için yeni geçiş ücretlerini açıkladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için tek yön ve çift yön geçiş ücretinin araç sınıflarına göre yeni fiyatları belli oldu. Peki, 2025 Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) geçiş ücreti ne kadar oldu?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) geçiş ücreti ne kadar oldu? (2025 yılı otoyol ve köprü geçiş ücretleri) - 1

2025 Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) geçiş ücreti belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından, köprü, otoyol ve tünellerin 2025 yılı için geçiş ücretleri açıklandı. İstanbul'da her gün on binlerce vatandaşı ağırlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 2025 yılında ne kadar olduğu araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Peki, 2025 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) geçiş ücreti ne kadar oldu?

TÜRKİYE HABERLERİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) geçiş ücreti ne kadar oldu? (2025 yılı otoyol ve köprü geçiş ücretleri) - 2

2025 YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti otomobiller için 80 lira, otobüsler için 200 lira, kamyon ve TIR'lar için 510 lira oldu.

Bir araç sürücüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü için tek yön 80 lira çift yön 160 lira ödeyecek.

Otobüsler çift yön geçişe 400 lira, kamyon ve TIR'lar ise çift yöne 1020 lira ücret ödeyecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) geçiş ücreti ne kadar oldu? (2025 yılı otoyol ve köprü geçiş ücretleri) - 3

2024 YILINDAKİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADARDI?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yani 3. köprünün 2024 yılındaki geçiş ücreti tek yön için 70 liraydı.

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