Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) geçiş ücreti ne kadar oldu? (2025 yılı otoyol ve köprü geçiş ücretleri)

2025 Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) geçiş ücreti belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından, köprü, otoyol ve tünellerin 2025 yılı için geçiş ücretleri açıklandı. İstanbul'da her gün on binlerce vatandaşı ağırlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 2025 yılında ne kadar olduğu araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Peki, 2025 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) geçiş ücreti ne kadar oldu?