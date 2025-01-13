Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) geçiş ücreti ne kadar oldu? (2025 yılı otoyol ve köprü geçiş ücretleri)
Yavuz Sultan Selim Köprüsü yani 3. köprünün geçiş ücretinin ne kadar olduğu, İstanbul'da yaşayan milyonlarca sürücünün gündeminde yer almaya başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü, otoyol ve tünellerin 2025 yılı için yeni geçiş ücretlerini açıkladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için tek yön ve çift yön geçiş ücretinin araç sınıflarına göre yeni fiyatları belli oldu. Peki, 2025 Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) geçiş ücreti ne kadar oldu?
2025 Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) geçiş ücreti belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından, köprü, otoyol ve tünellerin 2025 yılı için geçiş ücretleri açıklandı. İstanbul'da her gün on binlerce vatandaşı ağırlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 2025 yılında ne kadar olduğu araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Peki, 2025 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) geçiş ücreti ne kadar oldu?