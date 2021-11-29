Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulutların üstünde

Asya ve Avrupa kıtalarını karayoluyla 3'üncü kez birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kaplayan sis bulutu, masalsı görüntüler oluşturdu.

Haberler - İHA 29.11.2021 - 10:08

Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulutların üstünde - 1

’da gün batımında etkili olan sis, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde havadan görüntülendi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulutların üstünde - 2

İki kıtayı birbirine bağlayan köprü, zaman zaman sis içinde kaybolurken, ortaya masalsı kareler çıktı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulutların üstünde - 3

Drone pilotu Güçlü Atamer’in çektiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. Gün batımı ile kızıla bürünen gökyüzü, sis içinde kalan Yavuz Sultan Selim Köprüsü manzarasıyla birleşti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulutların üstünde - 4

Gün ışıklarının etkisini yitirmesi ile birlikte, köprünün ışıkları bulutların içinden gözüktü. Köprü üzerinde seyreden araçlar kimi zaman bulutların arasında kayboldu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulutların üstünde - 5
Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulutların üstünde - 6
Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulutların üstünde - 7
Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulutların üstünde - 8
Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulutların üstünde - 9

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