Yavuzeli Belediyesi hangi partide? Yavuzeli Belediye başkanı kimdir? Yavuzeli Belediye başkan adayları
Yavuzeli Belediyesi hangi partide? Yavuzeli Belediye Başkanı kimdir? Yavuzeli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Gaziantep Yavuzeli Belediyesini hangi parti kazandı ve Gaziantep Yavuzeli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Gaziantep Yavuzeli yerel seçim sonuçları..
YAVUZELİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Gaziantep Yavuzeli Belediyesini 6.371 alınan oy ve %53.49 oy oranı ile AK Parti adayı Mustafa Kemal Sakaroğlu kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%53.49
- İyi Parti%45.84
- Saadet Partisi%0.45
- BTP%0.22