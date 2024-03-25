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Yavuzeli Belediyesi hangi partide? Yavuzeli Belediye başkanı kimdir? Yavuzeli Belediye başkan adayları

Yavuzeli Belediyesi hangi partide? Yavuzeli Belediye Başkanı kimdir? Yavuzeli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Gaziantep Yavuzeli Belediyesini hangi parti kazandı ve Gaziantep Yavuzeli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Gaziantep Yavuzeli yerel seçim sonuçları..

Yavuzeli Belediyesi hangi partide? Yavuzeli Belediye başkanı kimdir? Yavuzeli Belediye başkan adayları - 1

YAVUZELİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Gaziantep Yavuzeli Belediyesini 6.371 alınan oy ve %53.49 oy oranı ile AK Parti adayı Mustafa Kemal Sakaroğlu kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%53.49
  • İyi Parti%45.84
  • Saadet Partisi%0.45
  • BTP%0.22

TÜRKİYE HABERLERİ

Yavuzeli Belediyesi hangi partide? Yavuzeli Belediye başkanı kimdir? Yavuzeli Belediye başkan adayları - 2

YAVUZELİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Yavuzeli Belediyesi Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu Kimdir?

28.01.1975 Araban doğumludur. İlk, orta öğrenimimi Yavuzelinde tamamladı.

Lise eğitimimi Gaziantep Lisesinde tamamladı.

Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Mezunudur.

Üç dönemdir Yavuzeli Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Evli ve 5 çocuk babasıdır.

Yavuzeli Belediyesi hangi partide? Yavuzeli Belediye başkanı kimdir? Yavuzeli Belediye başkan adayları - 3

YAVUZELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU
  • AHMET ÇAKMAK
  • VAKKAS DEMİR
  • RAMAZAN KILIÇ
  • MEHMET KAYA
  • EMİN AKAY
  • RAMAZAN BURAK ATEŞ
  • ÖMER ÖKELİ
  • HÜSEYİN ÇAKMAK
  • BEKİR SAKAR
  • KENAN YÜKSEK
  • ŞIH TAHİR TAŞDELEN
  • HÜSEYİN DAL
  • FEVZİ KARAKAYA
  • HÜSEYİN KOZAN
Yavuzeli Belediyesi hangi partide? Yavuzeli Belediye başkanı kimdir? Yavuzeli Belediye başkan adayları - 4

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