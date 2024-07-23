Yaya geçidinde çarptı, hastaneye bırakıp kaçtı

Fabrikada çalışan babası Ayhan Kalpak ile gezmeye çıkan Oğulcan Kalpak, eve dönüşte koşarak yaya geçidinden karşıya geçmek istedi.

Ancak bu sırada Kalpak’a otomobil çarptı.

Ayhan Kalpak ile kazaya neden olan aracın sürücüsü, Oğulcan’ın yanına koştu.