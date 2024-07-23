Yaya geçidinde çarptı, hastaneye bırakıp kaçtı

Tekirdağ’da babasıyla birlikte yaya geçidinden karşıya geçen 9 yaşındaki Oğulcan Kalpak, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücü, baba ile oğlunu hastaneye bırakıp kaçarken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, kaçan sürücüyü arıyor.

Yaya geçidinde çarptı, hastaneye bırakıp kaçtı - 1

Tekirdağ’da bir sürücü yaya geçidinde çarpıp yaraladığı çocuk ile babasını hastaneye bırakıp kaçtı.

Kaza, 18 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Çorlu ilçesi Omurtak Caddesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaya geçidinde çarptı, hastaneye bırakıp kaçtı - 2

Fabrikada çalışan babası Ayhan Kalpak ile gezmeye çıkan Oğulcan Kalpak, eve dönüşte koşarak yaya geçidinden karşıya geçmek istedi.

Ancak bu sırada Kalpak’a otomobil çarptı.

Ayhan Kalpak ile kazaya neden olan aracın sürücüsü, Oğulcan’ın yanına koştu.

Yaya geçidinde çarptı, hastaneye bırakıp kaçtı - 3

Ayhan Kalpak, oğlunu kucağına alıp, kazaya neden olan sürücünün aracına taşıdı.

Sürücü, baba ve oğlunun özel bir hastaneye götürüp, bıraktıktan sonra kaçtı.

Yaya geçidinde çarptı, hastaneye bırakıp kaçtı - 4

BACAĞI KIRILDI

Oğulcan Kalpak’ın bacağında kırık, yüzü ve vücudunda yaralanmalar meydana geldi.

Hastanede tedavisi süren Oğulcan Kalpak’ın annesi Nurten Kalpak ile babası Ayhan Kalpak, zor günler geçirdiklerini söyledi.

Yaya geçidinde çarptı, hastaneye bırakıp kaçtı - 5

Ayhan Kalpak, otomobilin plakasını alamadıklarını, sürücünün de kimliğini öğrenemediklerini ifade etti.

Polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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