Yaya geçidinde çarptı, hastaneye bırakıp kaçtı
Tekirdağ’da babasıyla birlikte yaya geçidinden karşıya geçen 9 yaşındaki Oğulcan Kalpak, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücü, baba ile oğlunu hastaneye bırakıp kaçarken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, kaçan sürücüyü arıyor.
Tekirdağ’da bir sürücü yaya geçidinde çarpıp yaraladığı çocuk ile babasını hastaneye bırakıp kaçtı.Kaza, 18 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Çorlu ilçesi Omurtak Caddesi’nde meydana geldi.