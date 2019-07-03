Anne Özlem Çakmakçı ise Evrim ve Ekin'siz geçen bir yılın olduğunu kaydederek, "İşte tam da burada karşıdan karşıya geçerken, aracını kurşun gibi kullanan biri tarafından hayattan koparıldılar. Evrim ve Ekin bir daha geri gelmeyecek, Evrim ve Ekin artık yoklar. Sabah uyanıyorum bir ayağım, bir kolum eksik. Hayatım yok, hayatımın anlamı yok. Çünkü Evrim ve Ekin yok. Hayatın anlamı neydi; Evrim ve Ekin'di. Hayatın anlamı evlattı, evlat kokusuydu. Siz hiç çocuğunuzu toprağa gömdünüz mü, bu duyguyu bilir misiniz? Dün bana kim olduğumu sorsaydınız dilimin döndüğünce size kendimi anlatmaya çalışırdım ama bugün bana kim olduğumu soruyorsanız acıyla evrimleşen, acının ekinlerini biçen bir anneyim" ifadelerini kullandı.