Yaya geçidinde otomobilin çarptığı ressam öldü

“HEM YAYA KUSURLU HEM BEN”

Sürücü Özer Sağlamyürek, bulvarda 150 metre aralıklarla yaya geçidinin olduğunu belirterek, hızının 70 – 80 kilometre olduğunu söyledi. Çarpmanın çok şiddetli olmadığını iddia eden Sağlamyürek, “Hafif sağ manevra yaparak seyrime devam edeceğimi düşündüm bu nedenle refleks olarak duramadım, kısa bir süre sonra duruşa geçebildim. Yapılan muayenemde alkolsüz olduğum tespit edilmiştir. Bu olay nedeniyle çok üzgünüm, kazanın yaya geçidinde meydana gelmesi nedeniyle kusurumun olduğunu düşünüyorum, ayrıca yayanın da kusurlu olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.