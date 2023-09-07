Yaya geçidinde otomobilin çarptığı ressam öldü
Ankara’da ressam Hücran Bulur, yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bulur’a çarpan otomobilin, 50 kilometre hız sınırını aştığı iddia edilirken, otomobil sürücüsü Özer Sağlamyürek, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Ressam Hücran Bulur, Ankara’da yaya geçidinden geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, 24 Ağustos günü Yenimahalle ilçesi Kentkoop Mahallesi'nde meydana geldi.
Batıkent Bulvarı’nda hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda yaya geçidinden karşıya geçen ressam Hücran Bulur'a, mekatronik mühendisi Özer Sağlamyürek yönetimindeki otomobil çarptı.
Yaralanan Bulur, kazadan 12 saat sonra yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan Özer Sağlamyürek ise 28 Ağustos'ta “Taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklandı.