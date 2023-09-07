Yaya geçidinde otomobilin çarptığı ressam öldü

Ankara’da ressam Hücran Bulur, yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bulur’a çarpan otomobilin, 50 kilometre hız sınırını aştığı iddia edilirken, otomobil sürücüsü Özer Sağlamyürek, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı ressam öldü - 1

Ressam Hücran Bulur, Ankara’da yaya geçidinden geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, 24 Ağustos günü Yenimahalle ilçesi Kentkoop Mahallesi'nde meydana geldi.

Batıkent Bulvarı’nda hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda yaya geçidinden karşıya geçen ressam Hücran Bulur'a, mekatronik mühendisi Özer Sağlamyürek yönetimindeki otomobil çarptı.

Yaralanan Bulur, kazadan 12 saat sonra yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan Özer Sağlamyürek ise 28 Ağustos'ta “Taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklandı.

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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı ressam öldü - 2

“HEM YAYA KUSURLU HEM BEN”

Sürücü Özer Sağlamyürek, bulvarda 150 metre aralıklarla yaya geçidinin olduğunu belirterek, hızının 70 – 80 kilometre olduğunu söyledi. Çarpmanın çok şiddetli olmadığını iddia eden Sağlamyürek, “Hafif sağ manevra yaparak seyrime devam edeceğimi düşündüm bu nedenle refleks olarak duramadım, kısa bir süre sonra duruşa geçebildim. Yapılan muayenemde alkolsüz olduğum tespit edilmiştir. Bu olay nedeniyle çok üzgünüm, kazanın yaya geçidinde meydana gelmesi nedeniyle kusurumun olduğunu düşünüyorum, ayrıca yayanın da kusurlu olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı ressam öldü - 3

“OĞLUMUN VÜCUDUNDA KIRILMADIK KEMİK KALMAMIŞ”

Hücran Bulur’un babası Veysel Bulur, oğlunun dikkatli olduğunu ve trafik kurallarına uyduğunu belirterek, “Ancak yaya geçidinden geçerken 160 kilometre hız ile gelen son model bir araç yolun ortasında oğlumu fark ediyor. Hücran'a vurup yaklaşık 20 metre sürüklüyor. Oğlumun vücudunda kırılmadık kemik kalmamış. En ağır cezayı almasını istiyoruz.” dedi.

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı ressam öldü - 4
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