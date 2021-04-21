Yaya üst geçidine otomobili bırakıp, kaçtı

Adana'da kimliği belirsiz sürücü, otomobilini Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun üzerinden geçen yaya üst geçidine bırakıp, kaçtı. Akıllara durgunluk veren olay sonrası geçitte sıkışan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılıp, yediemin otoparkına götürüldü.
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DHA 21.04.2021 - 00:14| Son Güncelleme : 21.04.2021 - 00:16
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki üst geçitte meydana geldi.
TAG Otoyu üzerinden geçen ve Yenibaraj Mahallesi ile merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesini birbirine bağlayan yaya üst geçidi üzerinde bir otomobilin bulunduğu görenler, büyük şaşkınlık yaşadı.
aber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, kimliği belirsiz sürücünün, yaya üst geçidine bırakıp, kaçtığı otomobilin sıkıştığını belirledi.
Polis ekibinin olay yerine çağırdığı çekici tarafından zincirle bağlanan otomobil, bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı.
Otomobil, yediemin otoparkına götürülürken, araç sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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