Yayalaştırmada sıra Süleymaniye'de

DHA 26.08.2021 - 17:29 | Son Güncelleme : 26.08.2021 - 17:52
Ordu Caddesi ve çevresinde saat 10.00 ila 21.00 arasında ticari maksatla mal yükleyen kayıtlı kamyon ve kamyonetler, ticari taksiler ve 20 veya 30 dakika kalış süreleri bulunan TÜRSAB'a bağlı araçlar için kontrollü trafik oluşturuldu.
Düzenlemenin bölgedeki kaosu bitirecek bir uygulama olduğunu söyleyen Turan, "Bu, 2016 yılında UKOME'nin aldığı bir karardı, 2020 yılında bazı revizeler yapıldı ve 10 gündür uygulamaya geçtik. Şu an dünyanın her yerinde özlenen şey; sokaklara yayaların hakim olmasıdır. Burası bir yerleşim yeri değil, ticaret bölgesi. Hem ticaret maksadıyla gelenler hem vatandaşlar hem turistler hem de esnaf mutlu" diye konuştu.