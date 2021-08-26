Yayalaştırmada sıra Süleymaniye'de

Düzenlemenin bölgedeki kaosu bitirecek bir uygulama olduğunu söyleyen Turan, "Bu, 2016 yılında UKOME'nin aldığı bir karardı, 2020 yılında bazı revizeler yapıldı ve 10 gündür uygulamaya geçtik. Şu an dünyanın her yerinde özlenen şey; sokaklara yayaların hakim olmasıdır. Burası bir yerleşim yeri değil, ticaret bölgesi. Hem ticaret maksadıyla gelenler hem vatandaşlar hem turistler hem de esnaf mutlu" diye konuştu.

Fatih Belediyesi olarak projenin uygulamasından her açıdan sorumlu olduklarını dile getiren Turan, şu bilgileri verdi:



"Burada ticaret ve turizmin getirdiği kaotik bir durum ve keşmekeş vardı. Bu keşmekeşi engelleyecek bir karar oldu. Bu karar yıllardır uygulanması beklenen bir karardı. Bu tarihi yarımadada belki son 5-10 yılda alınan önemli kararlardan biridir. Tabii altyapı çalışmaları yapıldı. Bariyer sistemleri, plaka tanıma sistemleri kuruldu. Uygulamayla alakalı kadrolar oluşturduk. Şu anda 40 yakın zabıtamız sadece bu bölgede hizmet veriyor. Bu ufak bir operasyon değil."