Yayla evinde yangın paniği
Osmaniye’deki Zorkun Yaylası’nda bir evde yangın çıktı. Alevlerin sardığı evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Osmaniye’de bir yayla evinde yangın paniği yaşandı.
Osmaniye’de bir yayla evinde yangın paniği yaşandı.
Zorkun Yaylası’nda ormana yakın konumda bulunan yayla evinden yükselen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer evlere ve ormana sıçramadan söndürüldü.
İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.