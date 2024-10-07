Yayla evinde yangın paniği

Osmaniye’deki Zorkun Yaylası’nda bir evde yangın çıktı. Alevlerin sardığı evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

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Osmaniye’de bir yayla evinde yangın paniği yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yayla evinde yangın paniği - 2

Zorkun Yaylası’nda ormana yakın konumda bulunan yayla evinden yükselen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yayla evinde yangın paniği - 3

Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer evlere ve ormana sıçramadan söndürüldü.

Yayla evinde yangın paniği - 4

İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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