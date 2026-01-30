Yaylada mahsur kalan hasta, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Vatandaş helikoptere bez sallayarak yol gösterdi

Alınan bilgilere göre Beytüşşebap ilçesi Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda tansiyon nedeniyle fenalaşan 55 yaşındaki Hıyal Yacan'ın yakınları, hastanın durumunun kötüye gitmesiyle sağlık ekiplerini aradı. Yoğun kar yağışı sebebiyle yolun kapalı olması sebebiyle bölgeye jandarma helikopteri yönlendirildi. Yaylaya iniş yapan helikopter, hastayı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.