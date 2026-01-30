Yaylada mahsur kalan hasta, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Vatandaş helikoptere bez sallayarak yol gösterdi
30.01.2026 15:27
İHA
Şırnak'ta kardan yolu kapanan yaylada mahsur kalan hasta, jandarma helikopteriyle hastaneye sevk edildi. Vatandaşlar helikoptere yolu, ağaç dalına bağladıkları bezlerle gösterdi.
Alınan bilgilere göre Beytüşşebap ilçesi Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda tansiyon nedeniyle fenalaşan 55 yaşındaki Hıyal Yacan'ın yakınları, hastanın durumunun kötüye gitmesiyle sağlık ekiplerini aradı. Yoğun kar yağışı sebebiyle yolun kapalı olması sebebiyle bölgeye jandarma helikopteri yönlendirildi. Yaylaya iniş yapan helikopter, hastayı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Helikopterin bölgeye güvenli iniş yapabilmesi için bölge halkı seferber oldu. Vatandaşların helikopterin ineceği noktayı belirlemek amacıyla ağaç dalına bağladığı bezi sallayarak pilotu yönlendirdikleri öğrenildi.