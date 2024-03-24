Yayladağı Belediyesi hangi partide? Yayladağı Belediye başkanı kimdir? Yayladağı Belediye başkan adayları

YAYLADAĞI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Yayladağı Belediyesi Başkanı Mehmet Yalçın Kimdir?

1982 Antakya doğumlu olan Mehmet Yalçın, İlköğretim eğitimini Yayladağı Mehmet Akif İlköğretim Okulunda tamamladı. 2000 yılında Antakya Anadolu Lisesinden mezun oldu, 2007 yılı Gaziantep Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra 2007 ile 2008 yılı arası Gaziantep Üniversitesi Zooloji Bölümünde Yüksek Lisans eğitimi için ders dönemini bitirip ilçesine hizmet etmek için döndü. Üniversite hayatı boyunca birçok sivil toplum kuruluşunda faaliyetlerde bulunan Yalçın, Ulusal ve Uluslararası birçok projede de görev aldı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin yöneticiliğini yapan Yalçın ayrıca bölgede tarımsal faaliyetlerde de bulunmaktadır.



2010 yılında AK Parti Yayladağı İlçe Teşkilatında aktif siyaset hayatına başlayan Yalçın 2010 ve 2014 yılı arası Ak Parti Yayladağı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulundu.



2014 ile 2019 yılları arasında Ak Parti teşkilatlarında hemen hemen tüm kademelerinde görev alan Mehmet Yalçın 2019 Yılında Yayladağı İlçesinden Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğine seçildi.



Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Yalçın, Belediye başkanı Mustafa Sayın’ın vefat etmesi nedeniyle 05 Şubat 2021 Yılı itibari ile Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Cumhur İttifakı adayı olarak katıldığı seçimde, Yayladağı Belediye Meclis Üyelerinin oylarının tamamını alarak seçildiği Yayladağı Belediye Başkanlığı görevine halen devam etmektedir.