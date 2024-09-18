Yayladere dört gözle Türkiye güzeli doktor İdil Bilgen'i bekliyor
Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı’nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesine doktor olarak atandı. Ataması yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde göreve başlaması gereken Bilgen'i ilçe esnafı dört gözle bekliyor.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan ve Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atandı.