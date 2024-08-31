Yayla evi katliamında itiraf: “Öldürüp evi ateşe verdim”

“DELİL BIRAKMAMAK İÇİN EVİ YAKTIM”

Delilleri yok etmek için evi yaktıklarını itiraf eden Altuntaş, “Olay günü amcamın yayla evindeydik. Arazi meselesinden aramızda tartışma çıktı. Yengem hakaret ederek bıçakla üzerime geldi ve bıçağı bana sapladı. Ben de panikle elindeki bıçağı alıp, yengeme sapladım. O sırada amcam evde bulunan silahı almaya çalışınca arkasından koştum ve yakaladım. Biraz boğuştuktan sonra onu da bıçakladım. Daha sonra kardeşimin yardım çığlığını duydum. Evdeki diğer kişinin kardeşimin elini bıçakladığını görünce, kardeşimi kurtarmak için o kişiyi de bıçakladım. Yaralandığımız için tedavi için hastaneye gittik. Sonra tekrar yaylaya dönüp, arkada delil bırakmamak için evi yaktım.” diye konuştu.