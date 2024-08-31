Yayla evi katliamında itiraf: “Öldürüp evi ateşe verdim”
Trabzon’un Araklı ilçesinde arazi anlaşmazlığı kavgasında Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altundaş’ın öldürülüp, evlerinin de ateşe verilmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan iki şüpheliden Mehmet Altuntaş’ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde amcası ve yengesi ile çiftin kuzenini öldürdüğünü itiraf eden Mehmet Altuntaş, “Yaralandığımız için tedavi için hastaneye gittik. Sonra tekrar yaylaya dönüp, arkada delil bırakmamak için evi yaktım.” dedi.
Trabzon’daki yayla evi katliamında tutuklanan şüphelilerden birinin ifadesi ortaya çıktı.
Araklı ilçesine bağlı Haçovit Yaylası’nda, 21 Ağustos günü Arif Altuntaş’a ait tek katlı evde yangın çıktı.