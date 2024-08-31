Yayla evi katliamında itiraf: “Öldürüp evi ateşe verdim”

Trabzon’un Araklı ilçesinde arazi anlaşmazlığı kavgasında Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altundaş’ın öldürülüp, evlerinin de ateşe verilmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan iki şüpheliden Mehmet Altuntaş’ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde amcası ve yengesi ile çiftin kuzenini öldürdüğünü itiraf eden Mehmet Altuntaş, “Yaralandığımız için tedavi için hastaneye gittik. Sonra tekrar yaylaya dönüp, arkada delil bırakmamak için evi yaktım.” dedi.

Yayla evi katliamında itiraf: “Öldürüp evi ateşe verdim” - 1

Trabzon’daki yayla evi katliamında tutuklanan şüphelilerden birinin ifadesi ortaya çıktı.

Araklı ilçesine bağlı Haçovit Yaylası’nda, 21 Ağustos günü Arif Altuntaş’a ait tek katlı evde yangın çıktı.

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Yayla evi katliamında itiraf: “Öldürüp evi ateşe verdim” - 2

Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, evde bulunan Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yayla evi katliamında itiraf: “Öldürüp evi ateşe verdim” - 3

Cenazeler, savcılık incelemeleri sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Yayla evi katliamında itiraf: “Öldürüp evi ateşe verdim” - 4

Evi yanıcı madde dökerek ateşe verdikleri değerlendirilen Arif Altuntaş’ın yeğeni Mehmet Altuntaş, kardeşi Atilla A. ve akrabası Murat A, gözaltına alındı.

Yayla evi katliamında itiraf: “Öldürüp evi ateşe verdim” - 5

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mehmet ve kardeşi Atilla A, kasten öldürme suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli serbest kaldı.

Yayla evi katliamında itiraf: “Öldürüp evi ateşe verdim” - 6

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Öldürülen 3 kişi toprağa verilirken, soruşturmada tutuklanan şüphelilerden Mehmet Altuntaş’ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

Mehmet Altuntaş’ın, ifadesinde yaşanan tartışmada kendisini önce yengesinin bıçakladığını ve bu nedenle sağ ayağından yaralandığını, ardından aynı bıçakla yengesini, amcasını ve evdeki diğer akrabasını öldürdüğünü söyledi.

Yayla evi katliamında itiraf: “Öldürüp evi ateşe verdim” - 7

“DELİL BIRAKMAMAK İÇİN EVİ YAKTIM”

Delilleri yok etmek için evi yaktıklarını itiraf eden Altuntaş, “Olay günü amcamın yayla evindeydik. Arazi meselesinden aramızda tartışma çıktı. Yengem hakaret ederek bıçakla üzerime geldi ve bıçağı bana sapladı. Ben de panikle elindeki bıçağı alıp, yengeme sapladım. O sırada amcam evde bulunan silahı almaya çalışınca arkasından koştum ve yakaladım. Biraz boğuştuktan sonra onu da bıçakladım. Daha sonra kardeşimin yardım çığlığını duydum. Evdeki diğer kişinin kardeşimin elini bıçakladığını görünce, kardeşimi kurtarmak için o kişiyi de bıçakladım. Yaralandığımız için tedavi için hastaneye gittik. Sonra tekrar yaylaya dönüp, arkada delil bırakmamak için evi yaktım.” diye konuştu.

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