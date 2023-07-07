Yaz ayında kıştan kalma görüntü
Bolu'da etkili olan dolu yağışı sonrası, yaz ortasında kıştan kalma manzara ortaya çıktı, her yer beyaza büründü.
Bolu’nun Göynük ilçesinde yaylalar, etkili olan dolu yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.
Bolu’nun Göynük ilçesinde yaylalar, etkili olan dolu yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte bir haftadır süren aşırı sıcaklar yerini yağışlı havaya bıraktı.
Yüksek kesimlerde 2 gün boyunca sağanak yağış etkili oldu.
Göynük ilçesine bağlı Yukarı Kınık köyü yaylasında yağmur yerini dolu yağışına bıraktı.
Dolu nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.