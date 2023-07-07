Yaz ayında kıştan kalma görüntü

Bolu'da etkili olan dolu yağışı sonrası, yaz ortasında kıştan kalma manzara ortaya çıktı, her yer beyaza büründü.

Yaz ayında kıştan kalma görüntü - 1

Bolu’nun Göynük ilçesinde yaylalar, etkili olan dolu yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaz ayında kıştan kalma görüntü - 2

Kentte bir haftadır süren aşırı sıcaklar yerini yağışlı havaya bıraktı.

Yaz ayında kıştan kalma görüntü - 3

Yüksek kesimlerde 2 gün boyunca sağanak yağış etkili oldu.

Yaz ayında kıştan kalma görüntü - 4

Göynük ilçesine bağlı Yukarı Kınık köyü yaylasında yağmur yerini dolu yağışına bıraktı.

Yaz ayında kıştan kalma görüntü - 5

Dolu nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

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