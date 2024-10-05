Yaz geri geldi: Lodosa dikkat!
Ülkede yaz havası etkili olurken pazar günü daha da sert esecek olan lodos, halsizlik ve baş ağrısı gibi sağlık sorunları yaratabilir. Batıya bir miktar çöl tozu da giriş yaparken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) gece saatlerinde Marmara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Marmara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.