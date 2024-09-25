Yaz geri geldi, sıcaklıklar arttı (Bugün hava nasıl olacak?)

Ülke genelinde sıcaklıklar artıyor. Hafta sonu yaz dğerlerine yaklaşacak. Rüzgarlar hafiflediğinden özellikle sabah saatlerinde sis de oluştuğundan sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Yaz geri geldi, sıcaklıklar arttı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında sis ve pus hadisesi bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaz geri geldi, sıcaklıklar arttı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

İstanbul'da geceler biraz serin olsa da gündüz sıcaklık arttı. Rüzgarın hafiflemesi boğaz hattı ve bazı ilçelerde pusa neden oluyor. 

Ankara ve Bursa az bulutlu, sabah sis de görülüyor. İzmir güneşli, rüzgar hafif.

Yaz geri geldi, sıcaklıklar arttı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

İstanbul 27, Ankara 26, İzmir 29, Bursa 28, Antalya 32 derece.

Beş büyük kenttede perşembe ve cuma hava daha sıcak olacak.

Yaz geri geldi, sıcaklıklar arttı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

Marmara Bölgesi hafta genelinde güneşli ve gündüzler sıcak geçecek. Cumaya kadar rüzgar hafif olacağından sabahları sis görülüyor.

Edirne 31, Çanakkale ve Balıkesir 30, Sakarya 29 derece.

Yaz geri geldi, sıcaklıklar arttı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

İç Anadolu'da da 5 gün hava güneşli. Bu bölgede de sis oluşması bekleniyor.

Eskişehir 28, Konya ve Kayseri 25, Sivas 23 derece. Gece sivas 9 dereceye geriliyor.

Yaz geri geldi, sıcaklıklar arttı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Ege geneli az bulutlu ancak rüzgarlar hafiflediğinden iç kesimlerde yine pus bekleniyor.

Denizli 32, Muğla 31, Manisa 33, Kütahya 27, Bodrum 32 derece. Gece Afyonkarahisar 10, Kütahya 12 dereceye iniyor.

Yaz geri geldi, sıcaklıklar arttı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Akdeniz’de bugünlerde hava yeniden çok sıcak ve bunaltıcı olmaya başladı.

Adana 35, Hatay 33, Kahramanmaraş 32, Isparta 27 derece.

Cumadan itibaren sıcaklık daha da yükselecek.

Yaz geri geldi, sıcaklıklar arttı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

Karadeniz'de çarşamba yağış bölgenin doğusunda kısa süreli bekleniyor. Zonguldak ve Bolu tarafı güneşli ancak sabah burada da sis görülecek.

Bolu 26, Kastamonu, Samsun ve Trabzon 25 derece.

Yaz geri geldi, sıcaklıklar arttı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneş parlıyor. Rüzgarlar daha sıcak eserken hava da ısınıyor.

Erzurum 21, Malatya 27, Gaziantep ve Diyarbakır 30, Şanlıurfa 31 derece.

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