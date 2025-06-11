Yaz gün dönümü ne zaman? (Yaz gün dönümünde gerçekleşen olaylar)

Haziran ayının ortalarına doğru yaz gün dönümü tarihi bir kez daha gündeme geldi. Yaz gündönümü, astronomik yazın başlangıcını işaret eder. Peki, yaz gün dönümü ne zaman?

Yaz gün dönümü ne zaman? (Yaz gün dönümünde gerçekleşen olaylar) - 1

2025 yılında yaz mevsimi, 21 Haziran Cumartesi günü yaz gündönümü anıyla başlayacak. Bu, yılın astronomik olarak tanımlanan en uzun günü olacak. Gündönümü ya da gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir. Bu olay, Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi’ne tam dik geldiği andır.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaz gün dönümü ne zaman? (Yaz gün dönümünde gerçekleşen olaylar) - 2

YAZ GÜN DÖNÜMÜNDE NELER OLUR?

En Uzun Gündüz, En Kısa Gece

Yaz gündönümünde (genellikle 20 veya 21 Haziran’da), Kuzey Yarımküre’de yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesi yaşanır.

Güney Yarımküre’de ise tam tersi olur: en kısa gündüz, en uzun gece.

Güneş Yengeç Dönencesi’ne Dik Gelir

Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne (Kuzey Yarımküre) tam dik açıyla gelir. Bu yüzden, öğle saatlerinde gölgeler çok kısalır.




Yaz gün dönümü ne zaman? (Yaz gün dönümünde gerçekleşen olaylar) - 3

Güneş Gökyüzünde En Yüksek Noktaya Ulaşır

Güneş’in gökyüzünde yıl boyunca çıktığı en yüksek noktaya erişmesi sayesinde daha dik ve kuvvetli güneş ışınları gelir.

Yaz gün dönümü ne zaman? (Yaz gün dönümünde gerçekleşen olaylar) - 4

Mevsimsel Başlangıç (Astronomik Yaz)

Astronomik takvime göre yaz mevsiminin başlangıcı kabul edilir.

(Not: Meteorolojik yaz haziran başında başlar, ama astronomik yaz gündönümü ile başlar.)

Kültürel ve Doğal Etkinlikler

Pek çok kültürde bu gün, hasat festivalleri, açık hava kutlamaları veya manevi ritüellerle karşılanır.

Kuzey Avrupa’da “Midsummer” şenlikleri yapılır.

DAHA FAZLA GÖSTER