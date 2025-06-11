Yaz gün dönümü ne zaman? (Yaz gün dönümünde gerçekleşen olaylar)

2025 yılında yaz mevsimi, 21 Haziran Cumartesi günü yaz gündönümü anıyla başlayacak. Bu, yılın astronomik olarak tanımlanan en uzun günü olacak. Gündönümü ya da gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir. Bu olay, Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi’ne tam dik geldiği andır.