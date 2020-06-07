Yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı

Nemrut yolundaki kar engelini aşmayı başaran ziyaretçiler, daha sonra kalderada muhteşem Nemrut Krater Gölü manzarasını izlemenin tadını çıkardı. Şimdiden ziyaretçi akınına uğramaya başlayan dünyanın ikinci, Türkiye
'nin ise en büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü'nü Bitlis
'in yanı sıra her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarası ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.