Yaz Kur'an kursu bitiş tarihi 2025 ne zaman? Diyanet yatılı ve gündüzlü Kur'an kursları ne zaman bitiyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her sene düzenlenen Kur'an kurslarında bu sene de son eğitim tarihine az kaldı. Yatılı, gündüzlü, yarı zamanlı ve tam zamanlı olarak gerçekleştirilen Kur'an kursları için başvurular 16 Haziran'da dersler de 30 Haziran'da başlamıştı. Yeni eğitim ve öğretim yılına çok az bir zaman kala öğrenciler, ''Yaz Kur'an kursları ne zaman bitiyor?'' sorusuna yanıt arıyor.
Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve sosyal kültürel etkinliklerin yer aldığı yaz dönemi kursları, cami ve Kur'an kurslarında veriliyor. Kur'an kursları 4-6, 7-14, 15-22 yaş aralığındaki gençlere yönelik düzenlenebiliyor. Ayrıca görme ve işitme engelli çocuklar için de dersler düzenlenebiliyor. Yaz Kur'an kurslarında günlük 4 saat, yatılı kurslarda ise günlük 8 saat dersler veriliyor. İşte, Kur'an kursları için son tarih...