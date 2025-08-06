Yaz Kur'an kursu bitiş tarihi 2025 ne zaman? Diyanet yatılı ve gündüzlü Kur'an kursları ne zaman bitiyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her sene düzenlenen Kur'an kurslarında bu sene de son eğitim tarihine az kaldı. Yatılı, gündüzlü, yarı zamanlı ve tam zamanlı olarak gerçekleştirilen Kur'an kursları için başvurular 16 Haziran'da dersler de 30 Haziran'da başlamıştı. Yeni eğitim ve öğretim yılına çok az bir zaman kala öğrenciler, ''Yaz Kur'an kursları ne zaman bitiyor?'' sorusuna yanıt arıyor.

Yaz Kur'an kursu bitiş tarihi 2025 ne zaman? Diyanet yatılı ve gündüzlü Kur'an kursları ne zaman bitiyor? - 1

Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve sosyal kültürel etkinliklerin yer aldığı yaz dönemi kursları, cami ve Kur'an kurslarında veriliyor. Kur'an kursları 4-6, 7-14, 15-22 yaş aralığındaki gençlere yönelik düzenlenebiliyor. Ayrıca görme ve işitme engelli çocuklar için de dersler düzenlenebiliyor. Yaz Kur'an kurslarında günlük 4 saat, yatılı kurslarda ise günlük 8 saat dersler veriliyor. İşte, Kur'an kursları için son tarih...

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Yaz Kur'an kursu bitiş tarihi 2025 ne zaman? Diyanet yatılı ve gündüzlü Kur'an kursları ne zaman bitiyor? - 2

YAZ KUR'AN KURSLARI BİTİŞ TARİHİ

Her sene 4-22 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yönelik olarak düzenlenen yaz Kur'an kursu 30 Haziran'da başlamıştı. Yaz Kur'an kursları 15 Ağustos'ta sonlanıyor.

Yatılı kursların ilk dönemi 27 Temmuz'da son buldu, ikinci dönemi de 22 Ağustos'ta bitecek.

Yaz Kur'an kursu bitiş tarihi 2025 ne zaman? Diyanet yatılı ve gündüzlü Kur'an kursları ne zaman bitiyor? - 3

Yaz Kur’an kursları günlük 4, haftalık 20 saat olarak gerçekleştiriliyor. Sınıflar öğrencilerin yaş grubu, cinsiyeti, Kur’an-ı Kerim okuma ve dinî bilgi seviyeleri dikkate alınarak oluşturuluyor.


Yatılı kurslarda bir sınıfa günde 4 saat bir öğretici, 4 saat de başka öğretici olmak üzere iki öğretici tanımlanıyor ve dersler günde 8 saat, haftada beş gün şeklinde uygulanıyor.

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