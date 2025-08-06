Yaz Kur'an kursu bitiş tarihi 2025 ne zaman? Diyanet yatılı ve gündüzlü Kur'an kursları ne zaman bitiyor?

Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve sosyal kültürel etkinliklerin yer aldığı yaz dönemi kursları, cami ve Kur'an kurslarında veriliyor. Kur'an kursları 4-6, 7-14, 15-22 yaş aralığındaki gençlere yönelik düzenlenebiliyor. Ayrıca görme ve işitme engelli çocuklar için de dersler düzenlenebiliyor. Yaz Kur'an kurslarında günlük 4 saat, yatılı kurslarda ise günlük 8 saat dersler veriliyor. İşte, Kur'an kursları için son tarih...