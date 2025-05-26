Yaz olunca ortaya çıkıyor: Kırmızı listedeki hayvan Sivas'ta görüldü

Türkiye'de genellikle yaz dönemlerinde ortaya çıkan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme riski yüksek türler arasında kırmızı listede yer alan alaca sansar, Zara ilçesine bağlı Kümbet köyünde görüntülendi.