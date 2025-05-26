Yaz olunca ortaya çıkıyor: Kırmızı listedeki hayvan Sivas'ta görüldü

Nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar arasında yer alan alaca sansar, Sivas'ta cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yaz olunca ortaya çıkıyor: Kırmızı listedeki hayvan Sivas'ta görüldü - 1

Sivas'ta alaca sansar görüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaz olunca ortaya çıkıyor: Kırmızı listedeki hayvan Sivas'ta görüldü - 2

Türkiye'de genellikle yaz dönemlerinde ortaya çıkan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme riski yüksek türler arasında kırmızı listede yer alan alaca sansar, Zara ilçesine bağlı Kümbet köyünde görüntülendi.

Yaz olunca ortaya çıkıyor: Kırmızı listedeki hayvan Sivas'ta görüldü - 3

Yuvasından çıktığı gözlenen alaca sansar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Yaz olunca ortaya çıkıyor: Kırmızı listedeki hayvan Sivas'ta görüldü - 4

Kendisini cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Sinan Köksal'ı merakla bakışlarla seyreden alaca sansarın sevimli halleri dikkat çekti.

Bir süre etrafta dolaşan alaca sansar, daha sonra yuvasına döndü.

DAHA FAZLA GÖSTER