Yaz ortasında donarak can verdiler: Ağrı Dağı’nda cesetlerin olduğu bölgeye ulaşıldı
Ağrı Dağı’na zirve tırmanışı yapan gruptaki 2 dağcı, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın isimli dağcılar, mahsur kaldıkları bölgede can verdi. Ekipler, yaşamını yitiren 2 kişinin bulunduğu bölgeye ulaştı. Sedyeye alınan cenazeler, buzul alandan önce düzlük alana çıkarılacak ardından aşağı indirilecek.
AFAD ekipleri, tırmanış yaptıkları Ağrı Dağı’nda yaşamını yitiren 2 kişinin cenazelerinin bulunduğu dağın 4 bin 900 rakımına ulaştı.