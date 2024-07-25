Yaz ortasında donarak can verdiler: Ağrı Dağı’nda cesetlerin olduğu bölgeye ulaşıldı

Ağrı Dağı’na zirve tırmanışı yapan gruptaki 2 dağcı, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın isimli dağcılar, mahsur kaldıkları bölgede can verdi. Ekipler, yaşamını yitiren 2 kişinin bulunduğu bölgeye ulaştı. Sedyeye alınan cenazeler, buzul alandan önce düzlük alana çıkarılacak ardından aşağı indirilecek.

Yaz ortasında donarak can verdiler: Ağrı Dağı’nda cesetlerin olduğu bölgeye ulaşıldı - 1

AFAD ekipleri, tırmanış yaptıkları Ağrı Dağı’nda yaşamını yitiren 2 kişinin cenazelerinin bulunduğu dağın 4 bin 900 rakımına ulaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaz ortasında donarak can verdiler: Ağrı Dağı’nda cesetlerin olduğu bölgeye ulaşıldı - 2

Ağrı Dağı’nda tırmanış yaparken olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan, daha sonra zirveye yakın yerde cesetleri bulunan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın’ın cenazelerinin indirilmesi için farklı illerden gelen çok sayıda AFAD personeli ile UMKE ve jandarma ekipleri görev yapıyor.

Yaz ortasında donarak can verdiler: Ağrı Dağı’nda cesetlerin olduğu bölgeye ulaşıldı - 3

Dağın 4 bin 200 rakımlı kamp bölgesinde bulunan ekiplerden 23 kişi ile 2 yerel rehber, gece saatlerinde tırmanışa geçerek sabaha doğru cenazelerin bulunduğu 4 bin 900 rakıma ulaştı.

Yaz ortasında donarak can verdiler: Ağrı Dağı’nda cesetlerin olduğu bölgeye ulaşıldı - 4

Ekipler, sedyeye aldıkları cenazeleri, buzul alandan önce düzlük alana çıkarıp daha sonra da aşağıya indirme çalışması yapacak.

Yaz ortasında donarak can verdiler: Ağrı Dağı’nda cesetlerin olduğu bölgeye ulaşıldı - 5

NE OLMUŞTU? 

20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı’na tırmanan gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı. 22 Temmuz’da iki kişinin cenazesi, yerel rehber Barzani Ceylan ve arkadaşı tarafından bulunmuştu.
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