Yaz sağanakları devam ediyor: 21 il için sarı kodlu uyarı
Ülkede kısım kısım etkili olan yaz sağanakları devam edecek. Cumartesi birçok bölgede sıcaklık 4-5 derece düşecek. MGM tarafından bugün 21 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. AKOM, kentte gün içerisinde Avrupa Yakası'nın batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu. Bu yağış cuma havayı 5 derece serinletecek.
İstanbul'da gündüz yağış az noktada, bugün akşam ile cumartesi arasında ise aralıklarla yağmur var. Bu yağış cuma havayı 5 derece serinletecek. Bugün öğle ise İstanbul'da hava yine bunaltıcı, hissedilen sıcaklık 34 derece. Başkentte akşam yerel sağanak var, Antalya'nın da iç kesimleri yaz sağanaklarından etkilenecek. Ankara 32 derece, Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. İzmir çok nemli, gölgede 37 derece. Bursa'ya yağmur cuma günü gelecek, sıcaklık 34 derece.