Yaz sağanakları devam ediyor: 21 il için sarı kodlu uyarı

Ülkede kısım kısım etkili olan yaz sağanakları devam edecek. Cumartesi birçok bölgede sıcaklık 4-5 derece düşecek. MGM tarafından bugün 21 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. AKOM, kentte gün içerisinde Avrupa Yakası'nın batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu. Bu yağış cuma havayı 5 derece serinletecek.

Yaz sağanakları devam ediyor: 21 il için sarı kodlu uyarı - 1

İstanbul'da gündüz yağış az noktada, bugün akşam ile cumartesi arasında ise aralıklarla yağmur var. Bu yağış cuma havayı 5 derece serinletecek. Bugün öğle ise İstanbul'da hava yine bunaltıcı, hissedilen sıcaklık 34 derece. Başkentte akşam yerel sağanak var, Antalya'nın da iç kesimleri yaz sağanaklarından etkilenecek. Ankara 32 derece, Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. İzmir çok nemli, gölgede 37 derece. Bursa'ya yağmur cuma günü gelecek, sıcaklık 34 derece.

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Yaz sağanakları devam ediyor: 21 il için sarı kodlu uyarı - 2

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada da, kentte içerisinde Avrupa Yakası'nın batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği duyuruldu.

Ayrıca AKOM'un uyarısına göre, kent genelinde bu gece saatlerinden cumartesi akşam saatlerine kadar yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Yaz sağanakları devam ediyor: 21 il için sarı kodlu uyarı - 3

21 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM, 21 il için sarı kodlu uyarıda bulundu:

İşte sarı kod verilen iller:

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Hatay, Isparta, Mersin, Konya, Kütahya, K.Maraş, Niğde, Uşak, Karaman, Kırıkkale, Karabük, Osmaniye

Yaz sağanakları devam ediyor: 21 il için sarı kodlu uyarı - 4

Marmara'da yağış Trakya'da yer yer şiddetli olacağında günlük hayatı olumsuz etkileyebilir. Cuma yağmur Kocaeli’ye kadar tüm bölgeyi etkilerken, gök görültüleri de oluşacak. Edirne 31, Balıkesir 34, Sakarya 33 derece. Cuma günü belirgin serinleme olacak.

Yaz sağanakları devam ediyor: 21 il için sarı kodlu uyarı - 5

İç Anadolu'da sağanaklar Eskişehir-Konya arasında yer yer kuvvetli, yağış cuma bölge genelinde bekleniyor. Eskişehir ve Konya 32, Kayseri 33, Sivas 31 derece.

Yaz sağanakları devam ediyor: 21 il için sarı kodlu uyarı - 6

Ege'de sahiller yine çok nemli, Kütahya, Uşak ile Manisa'da Demirci-Kula taraflarında yağmur  şiddetli olacağından, su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Denizli 39, Manisa 38, Muğla 37, Afyon 30, Bodrum 36 derece.

Yaz sağanakları devam ediyor: 21 il için sarı kodlu uyarı - 7

Akdeniz'de yağış K.Maraş-Hatay arasında ve Isparta çevresinde aralıklı olarak devam edecek. Adana 34, Mersin ve Hatay 33, K.Maraş 36 derece ancak yüksek bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana, Mersin ve Hatay'da termometre değerlerinin 6-8 derece üzerinde.

Yaz sağanakları devam ediyor: 21 il için sarı kodlu uyarı - 8

Karadeniz'de perşembe yağmur çok az noktada, cuma ise Zonguldak, Kastamonu ve tüm batı Karadeniz kıyıları ile Trabzon-Rize taraflarında yine kuvvekli sağanak bekleniyor. Bolu 30, Kastamonu 33, Samsun ve Trabzon 29 derece.

Yaz sağanakları devam ediyor: 21 il için sarı kodlu uyarı - 9

Doğuda sıcaklık hala ortalamaların biraz üzerinde, Erzurum 27, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Gaziantep 37, Diyarbakır ve Şanlıurfa 40 derece. Cuma ve Cumartesi Erzurum-Kars tarafına yine yağış geliyor.

Yaz sağanakları devam ediyor: 21 il için sarı kodlu uyarı - 10

25 TEMMUZ PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Yaz sağanakları devam ediyor: 21 il için sarı kodlu uyarı - 11

26 TEMMUZ CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Yaz sağanakları devam ediyor: 21 il için sarı kodlu uyarı - 12

27 TEMMUZ CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Yaz sağanakları devam ediyor: 21 il için sarı kodlu uyarı - 13

28 TEMMUZ PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Yaz sağanakları devam ediyor: 21 il için sarı kodlu uyarı - 14

29 TEMMUZ PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

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