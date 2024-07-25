Yaz sağanakları devam ediyor: 21 il için sarı kodlu uyarı

İstanbul'da gündüz yağış az noktada, bugün akşam ile cumartesi arasında ise aralıklarla yağmur var. Bu yağış cuma havayı 5 derece serinletecek. Bugün öğle ise İstanbul'da hava yine bunaltıcı, hissedilen sıcaklık 34 derece. Başkentte akşam yerel sağanak var, Antalya'nın da iç kesimleri yaz sağanaklarından etkilenecek. Ankara 32 derece, Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. İzmir çok nemli, gölgede 37 derece. Bursa'ya yağmur cuma günü gelecek, sıcaklık 34 derece.

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