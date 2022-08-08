Yaz sağanakları geri döndü! (Bugün hava nasıl olacak?)

Yaz sağanaklarıyla geçen Haziran ayının ardından Temmuz hemen hemen yağışsız geçmişti. Ancak Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre hafta boyunca özellikle Türkiye'nin batı ve iç kesimleri ani ve şiddetli sağanakların etkisinde olacak.

Haberler 08.08.2022 - 15:08

Yaz sağanakları geri döndü! (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Ülkenin batı ve iç kesimlerinde bu hafta sağanak geçişleri olacak.

Yaz sağanakları geri döndü! (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Ani ve şiddetli beklenen yağışların su baskınlarına neden olabileceği de belirtiliyor.

Yaz sağanakları geri döndü! (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

İstanbul ve Bursa'da cuma gününe kadar semt semt gök gürültülü ve kısa süreli sağanaklar bekleniyor. İki yerde de rüzgar sert ancak nemli esecek. 

Ankara, İzmir ve Antalya'da da yaz sağanakları bekleniyor. 

Yaz sağanakları geri döndü! (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

ANİDEN BASTIRAN SAĞANAKLARA DİKKAT!

Marmara'da bu hafta poyraz çok sert esecek. Bölgede Sakarya, Balıkesir arasında yağmur geçişleri var. 

Edirne 36, Kocaeli 34 derece. 

Yaz sağanakları geri döndü! (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

Ege'deyse Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla tarafında birden bastıran şiddetli sağanaklar sürüyor. 

Sahillerde rüzgar sert esiyor, sıcaklık yağışların etkisiyle düşüyor. 

Denizli 35, Bodrum 36, Afyon 29 derece. 

Yaz sağanakları geri döndü! (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

İç Anadolu'da sıcaklık çoğu yerde 33-34 derece, rüzgar sert esiyor. Eskişehir tarafınsan hala kısa süreli kuvvetli sağanak var.

Yaz sağanakları geri döndü! (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Akdeniz'de nem yüksek. Isparta, Mersin ve çarşamba Adana taraflarında gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. 

Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 35, Diyarbakır 39 derece. 

Yaz sağanakları geri döndü! (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

Karadeniz'in sahil kesimlerinde de nem oldukça yüksek. Bölgede hissedilen sıcaklık 36 derecelere kadar çıkıyor. 

Bunaltıcı havayla birlikte Bolu, Samsun, Trabzon taraflarında yağmur geçişleri olacak. 

Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan bölümü de yağışlı.

Yaz sağanakları geri döndü! (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son olarak paylaştığı haftalık hava durumu tahmin raporunda ise yurdun batı kesimlerindeki sağanaklara dikkat çekildi. 

Hava sıcaklıkların yurdun doğusunda yer yer mevsim normallerinin üzerinde olacağı, yurdun batısındaysa yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği bildirildi. 

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