Yaz sağanakları geri döndü! (Bugün hava nasıl olacak?)

Haberler 08.08.2022 - 15:08
Ülkenin batı ve iç kesimlerinde bu hafta sağanak geçişleri olacak.
Ani ve şiddetli beklenen yağışların su baskınlarına neden olabileceği de belirtiliyor.
İstanbul ve Bursa'da cuma gününe kadar semt semt gök gürültülü ve kısa süreli sağanaklar bekleniyor. İki yerde de rüzgar sert ancak nemli esecek.
Ankara, İzmir ve Antalya'da da yaz sağanakları bekleniyor.
Marmara'da bu hafta poyraz çok sert esecek. Bölgede Sakarya, Balıkesir arasında yağmur geçişleri var.
Edirne 36, Kocaeli 34 derece.
Ege'deyse Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla tarafında birden bastıran şiddetli sağanaklar sürüyor.
Sahillerde rüzgar sert esiyor, sıcaklık yağışların etkisiyle düşüyor.
Denizli 35, Bodrum 36, Afyon 29 derece.
İç Anadolu'da sıcaklık çoğu yerde 33-34 derece, rüzgar sert esiyor. Eskişehir tarafınsan hala kısa süreli kuvvetli sağanak var.
Akdeniz'de nem yüksek. Isparta, Mersin ve çarşamba Adana taraflarında gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.
Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 35, Diyarbakır 39 derece.
Karadeniz'in sahil kesimlerinde de nem oldukça yüksek. Bölgede hissedilen sıcaklık 36 derecelere kadar çıkıyor.
Bunaltıcı havayla birlikte Bolu, Samsun, Trabzon taraflarında yağmur geçişleri olacak.
Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan bölümü de yağışlı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son olarak paylaştığı haftalık hava durumu tahmin raporunda ise yurdun batı kesimlerindeki sağanaklara dikkat çekildi.
Hava sıcaklıkların yurdun doğusunda yer yer mevsim normallerinin üzerinde olacağı, yurdun batısındaysa yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği bildirildi.