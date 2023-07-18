Yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi yayınladı

Öğrenci ve veliler 2023-2024 dönemi için okulların ne zaman açılacağını öğrenmek istiyor. Yeni dönemin eğitim öğretim yılı takviminde yapılan düzenlemeyle beraber, tatil süresince de okulların açılacağı tarih araştırılmaya devam ediyor. Peki, yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

Yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi yayınladı - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu. Öğrenciler, eğitimciler ve öğrenci velileri de bu kapsamda araştırmalarına hız verdi. İşte, MEB'nin takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı yaz tatilinin biteceği tarih...

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi yayınladı - 2

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönem için tarihleri açıkladı. Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.

Yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi yayınladı - 3

2023-24 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.

Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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