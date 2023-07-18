Yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu. Öğrenciler, eğitimciler ve öğrenci velileri de bu kapsamda araştırmalarına hız verdi. İşte, MEB'nin takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı yaz tatilinin biteceği tarih...



