Yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi yayınladı
Öğrenci ve veliler 2023-2024 dönemi için okulların ne zaman açılacağını öğrenmek istiyor. Yeni dönemin eğitim öğretim yılı takviminde yapılan düzenlemeyle beraber, tatil süresince de okulların açılacağı tarih araştırılmaya devam ediyor. Peki, yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu. Öğrenciler, eğitimciler ve öğrenci velileri de bu kapsamda araştırmalarına hız verdi. İşte, MEB'nin takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı yaz tatilinin biteceği tarih...