Yaz tatili ne zaman bitiyor? Yeni eğitim dönemi o tarihte başlayacak

Okullar ne zaman açılacak? sorusunun cevabını merak eden milyonlarca öğrenci MEB tarafından belirlenen tarihi sorguluyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasına çok az bir zaman kala yaz tatilinde olan öğrenciler, tatil planlarını ayarlayabilmek için okulların başlayacağı zamanı merak ediyorlar. Peki, yaz tatili ne zaman bitiyor?

Yaz tatili ne zaman bitiyor? Yeni eğitim dönemi o tarihte başlayacak - 1

Ağustos ayının ilk haftasında, 2023-2024 eğitim döneminde okulların açılış tarihine dair araştırmalar yoğunlaştı. Haziran ayında yaz tatili sürecine giren öğrenciler ve öğretmenler, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarına başlamak için 'Yaz tatili ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, okulların açılacağı tarih...

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaz tatili ne zaman bitiyor? Yeni eğitim dönemi o tarihte başlayacak - 2

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönem için tarihleri açıkladı. Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.

Yaz tatili ne zaman bitiyor? Yeni eğitim dönemi o tarihte başlayacak - 3

2023-24 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.

Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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