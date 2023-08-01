Yaz tatili ne zaman bitiyor? Yeni eğitim dönemi o tarihte başlayacak
Okullar ne zaman açılacak? sorusunun cevabını merak eden milyonlarca öğrenci MEB tarafından belirlenen tarihi sorguluyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasına çok az bir zaman kala yaz tatilinde olan öğrenciler, tatil planlarını ayarlayabilmek için okulların başlayacağı zamanı merak ediyorlar. Peki, yaz tatili ne zaman bitiyor?
Ağustos ayının ilk haftasında, 2023-2024 eğitim döneminde okulların açılış tarihine dair araştırmalar yoğunlaştı. Haziran ayında yaz tatili sürecine giren öğrenciler ve öğretmenler, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarına başlamak için 'Yaz tatili ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, okulların açılacağı tarih...