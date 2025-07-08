Yaz tatilinden sonra okullar ne zaman açılıyor? Birinci dönem başlangıcı ve bitişi: Ara tatil ve 15 tatil tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı ilk, orta ve lise kademelerindeki öğrencilerin 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı heyecanı şimdiden başladı. 3 aylık yaz tatili ardından eylülde öğrenciler sınıfları dolduracak. 1 Eylül'de öğretmenlerin mesleki çalışmaları olacak. Okullarda birinci dönem 8 Eylül'de ilk zil sesi ile başlayacak. Peki, 2025-2026 okullarda ilk ara tatil ne zaman, sömestr/yarıyıl tatili hangi tarihlerde? İşte, MEB takvimi...
Okulların açılış tarihi Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takviminden sorgulanıyor. Birinci dönem 8 Eylül'de başlayacak olsa da, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin uyum eğitimleri 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Veliler ise okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak çocuklarının kayıt sürecine ilişkin aşamaları araştırıyor. İşte, detaylar...