Yaz tatilinden sonra okullar ne zaman açılıyor? Birinci dönem başlangıcı ve bitişi: Ara tatil ve 15 tatil tarihleri

ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri dikkate alınarak herhangi bir başvuru gerektirmeden e-Okul sisteminden tamamlanıyor.



İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi de Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak Ağustos ayı ortasında olacak.