Yaz tatilinden sonra okullar ne zaman açılıyor? Birinci dönem başlangıcı ve bitişi: Ara tatil ve 15 tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı ilk, orta ve lise kademelerindeki öğrencilerin 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı heyecanı şimdiden başladı. 3 aylık yaz tatili ardından eylülde öğrenciler sınıfları dolduracak. 1 Eylül'de öğretmenlerin mesleki çalışmaları olacak. Okullarda birinci dönem 8 Eylül'de ilk zil sesi ile başlayacak. Peki, 2025-2026 okullarda ilk ara tatil ne zaman, sömestr/yarıyıl tatili hangi tarihlerde? İşte, MEB takvimi...

Yaz tatilinden sonra okullar ne zaman açılıyor? Birinci dönem başlangıcı ve bitişi: Ara tatil ve 15 tatil tarihleri - 1

Okulların açılış tarihi Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takviminden sorgulanıyor. Birinci dönem 8 Eylül'de başlayacak olsa da, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin uyum eğitimleri 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Veliler ise okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak çocuklarının kayıt sürecine ilişkin aşamaları araştırıyor. İşte, detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaz tatilinden sonra okullar ne zaman açılıyor? Birinci dönem başlangıcı ve bitişi: Ara tatil ve 15 tatil tarihleri - 2

OKULLAR YAZ TATİLİNDEN SONRA NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 yılı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 8 Eylül Pazartesi başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri de 1-5 Eylül tarihleri arasında olacak.

İkinci dönem başlangıcı 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe denk gelecek. Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma son bulacak.

Yaz tatilinden sonra okullar ne zaman açılıyor? Birinci dönem başlangıcı ve bitişi: Ara tatil ve 15 tatil tarihleri - 3

ARA TATİLLER VE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında yaşanacak.

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak Cuma günü son bulacak.

İkinci ara tatil ise 16 - 20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yaz tatilinden sonra okullar ne zaman açılıyor? Birinci dönem başlangıcı ve bitişi: Ara tatil ve 15 tatil tarihleri - 4

EĞİTİM YILI İÇİNDEKİ DİĞER TATİL GÜNLERİ

2026 Ramazan Bayramı Tatili:

19 Mart 2026 Perşembe Arife (ikinci dönem ara tatili)
20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)
21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü
22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü

2026 Kurban Bayramı Tatili:

26 Mayıs 2026 Salı arife (iş günü, yarım gün tatil)
27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (iş günü, tatil)
28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (iş günü, tatil)
29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (iş günü, tatil)
30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili
23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı
19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Yaz tatilinden sonra okullar ne zaman açılıyor? Birinci dönem başlangıcı ve bitişi: Ara tatil ve 15 tatil tarihleri - 5

ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri dikkate alınarak herhangi bir başvuru gerektirmeden e-Okul sisteminden tamamlanıyor.

İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi de Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak Ağustos ayı ortasında olacak.

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