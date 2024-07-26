Yaz yağmurları biraz serinlik verecek: 15 il için sarı ve turuncu kod

MGM tarafından bugün için 5 ile turuncu, 10 ile ise sarı kodlu kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.



Adana, Ankara, Bolu, Çankırı, Mersin, İstanbul,

Kocaeli, Sakarya, Kırıkkale ve Karabük için sarı kodlu, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın ve Düzce iilleri için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.