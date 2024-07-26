Yaz yağmurları biraz serinlik verecek: 15 il için sarı ve turuncu kod

Kuzey kesimlerde aşırı yağış nedeniyle sel ve taşkın riski var, hissedilen sıcaklık kuzeyde 5 ile 8 derece düşecek. İstanbul'da bugün yağmur aralıklı sürecek, Anadolu Yakası daha kapalı olacak. Karayel serin estiğinden sıcaklık 24-26 dereceye iniyor. Başkentte de kuvvetli sağanaklar sürecek.

Yaz yağmurları biraz serinlik verecek: 15 il için sarı ve turuncu kod - 1

İstanbul'da bugün yağmur aralıklı sürecek, Anadolu Yakası Silivre tarafına göre daha kapalı olacak. Karayel serin estiğinden sıcaklık 24-26 dereceye iniyor. Pazar günü ise sıcaklık yeniden artacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaz yağmurları biraz serinlik verecek: 15 il için sarı ve turuncu kod - 2

Başkentte de kuvvetli sağanaklar sürecek, sıcaklık 28 derece. İzmir 4 derece serinliyor, biraz bulutlu, sıcaklık 34 derece. Bursa da yağmur geçişleri var sıcaklık 27 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 41 derece.

Yaz yağmurları biraz serinlik verecek: 15 il için sarı ve turuncu kod - 3

MGM tarafından bugün için 5 ile turuncu, 10 ile ise sarı kodlu kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. 

Adana, Ankara, Bolu, Çankırı, Mersin, İstanbul, 
Kocaeli, Sakarya, Kırıkkale ve Karabük için sarı kodlu, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın ve Düzce iilleri için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Yaz yağmurları biraz serinlik verecek: 15 il için sarı ve turuncu kod - 4

Marmara'da Kocaeli ve Sakarya'da şiddetli yağış günlük hayatı olumsuz etkileyebilir. Karayelle sıcaklık belirgin derecede düşüyor, Edirne 33, Sakarya 25 derece. Yağış cumartesi öğleye kadar sürecek.

Yaz yağmurları biraz serinlik verecek: 15 il için sarı ve turuncu kod - 5

İç Anadolu'da yaz sağanakları bölge genelini etkiliyor, Kırıkkale-Çankırı arasında daha şiddetli olacağından olumsuzluk yaratabilir. Eskişehir 25, Konya 28, Kayseri 32, Sivas 30 derece.

Yaz yağmurları biraz serinlik verecek: 15 il için sarı ve turuncu kod - 6

Ege'de rüzgar geçtiğimiz günlere göre çok daha serin esiyor. Hissedilen sıcaklık 5-6 derece azaldı. İç Ege'de yağmur cuma kısa süreli ve yerel olarak devam edecek. Denizli 34, Manisa 36, Muğla 35, Afyon 27, Bodrum 36 derece.

Yaz yağmurları biraz serinlik verecek: 15 il için sarı ve turuncu kod - 7

Akdeniz'de yaz sağanakları daha çok iç kesimlerde Mersin-K.Maraş-Hatay arasında etkili olacak. Adana 33, Mersin 32, Hatay 31, K.maraş 34 derece

Yaz yağmurları biraz serinlik verecek: 15 il için sarı ve turuncu kod - 8

Karadeniz'de cuma ve cumartesi Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta, cumartesi ise Doğu Karadeniz'de sel ve dere taşkını riski var, tedbir alınmalı. Bolu 23, Kastamonu 35, Samsun 30, Trabzon 29 derece.

Yaz yağmurları biraz serinlik verecek: 15 il için sarı ve turuncu kod - 9

Doğuda sıcaklık yüksek değerlerde seyretmeyi sürdürürken Kars-Ardahan arasına yağmur geliyor. Erzurum 30, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Gaziantep 34, Diyarbakır ve Şanlıurfa 39 derece.

Yaz yağmurları biraz serinlik verecek: 15 il için sarı ve turuncu kod - 10

26 TEMMUZ CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Yaz yağmurları biraz serinlik verecek: 15 il için sarı ve turuncu kod - 11

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Yaz yağmurları biraz serinlik verecek: 15 il için sarı ve turuncu kod - 12

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Yaz yağmurları biraz serinlik verecek: 15 il için sarı ve turuncu kod - 13

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Yaz yağmurları biraz serinlik verecek: 15 il için sarı ve turuncu kod - 14

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