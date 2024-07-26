Yaz yağmurları biraz serinlik verecek: 15 il için sarı ve turuncu kod
Kuzey kesimlerde aşırı yağış nedeniyle sel ve taşkın riski var, hissedilen sıcaklık kuzeyde 5 ile 8 derece düşecek. İstanbul'da bugün yağmur aralıklı sürecek, Anadolu Yakası daha kapalı olacak. Karayel serin estiğinden sıcaklık 24-26 dereceye iniyor. Başkentte de kuvvetli sağanaklar sürecek.
İstanbul'da bugün yağmur aralıklı sürecek, Anadolu Yakası Silivre tarafına göre daha kapalı olacak. Karayel serin estiğinden sıcaklık 24-26 dereceye iniyor. Pazar günü ise sıcaklık yeniden artacak.