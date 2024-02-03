Yazar Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ablaların ablasını uğurluyoruz
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi yazar Alev Alatlı, son yolculuğuna uğurlandı. Alatlı’nın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ablaların ablasını uğurluyoruz.” dedi.
Yazar Alev Alatlı, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.
2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen, Kelebek Etkisi Söyleşileri, Batı’ya Yön Veren Metinler, Dünya Nöbeti ve Suç Ortağı Hollywood Kaan’ın Kitabı gibi eserlere imza atan yazar, Eyüp Sultan Camisi’nde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.