Yazın son sıcakları yaklaşıyor: Pastırma yazı ne zaman?
Sonbaharın ortasında kısa süreli yaz havası yaşatan pastırma sıcakları bu yıl da etkisini gösterecek. 2025 yılı pastırma sıcaklarının, ekim ayının ikinci yarısından itibaren ülke genelinde hissedilmesi bekleniyor. Uzmanlara göre bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarak yaklaşık bir hafta boyunca etkisini sürdürecek.
Sonbaharın serin havası yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlarken, yazdan kalma günleri anımsatan “pastırma yazı” bu yıl da gündeme geldi. Uzmanlar, bu dönemde gündüzleri sıcak havaya aldanılmaması, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farkına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.