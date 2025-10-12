Yazın son sıcakları yaklaşıyor: Pastırma yazı ne zaman?

Sonbaharın ortasında kısa süreli yaz havası yaşatan pastırma sıcakları bu yıl da etkisini gösterecek. 2025 yılı pastırma sıcaklarının, ekim ayının ikinci yarısından itibaren ülke genelinde hissedilmesi bekleniyor. Uzmanlara göre bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarak yaklaşık bir hafta boyunca etkisini sürdürecek.

Sonbaharın serin havası yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlarken, yazdan kalma günleri anımsatan “pastırma yazı” bu yıl da gündeme geldi. Uzmanlar, bu dönemde gündüzleri sıcak havaya aldanılmaması, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farkına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

PASTIRMA YAZI NE ZAMAN?

"Sonbaharda havaların soğumasının ardından yaşanan güneşli sıcak günler" anlamında kullanılan ve "pastırma sıcaklıkları" olarak da ifade edilen "pastırma yazı'', genellikle ekim ayının sonları ve kasım ayının başlarında görülüyor. "Pastırma yazı" denilen ılık havanın, soğuk havaların başlangıcının ardından etkili oluyor.


Anadolu'da da sıcaklık yaşanacak ancak İç Anadolu Bölgesinde gece gündüz arasında en az 6-7 derecelik bir fark olacak. Pastırma sıcaklıkları 1 hafta boyunca kendisini hissettirecek. Bu dönemde Türkiye'nin her Pastırma sıcaklıkları bu sene de Türkiye genelinde etkisini hissettirecek.

Ancak bu kısa süreli ısınmanın ardından kasım ayıyla birlikte yeniden soğuk ve yağışlı hava dalgalarının ülke genelinde etkili olması öngörülüyor.

"HASTA OLMAYIN" UYARISI

Türkiye, 1 hafta süreceği tahmin edilen pastırma sıcaklıklarının etkisi altına girerken uzmanlar sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

